به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال جانسوز حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، شورای علمای حزب رفاه ملی افغانستان با صدور پیامی، این ضایعه عظیم را به جهان تشیع، حوزه‌های علمیه و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

روح بلند و ملکوتی مرجع عظیم الشأن و عالیقدر تشیع حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی(رضوان الله تعالی علیه) به ملکوت اعلی پیوست، درگذشت آن فقیه عالی مقام و بزرگ مرجع تقلید شیعیان جهان ضایعه عظیم و جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع است؛ شورای علماء حزب رفاه ملی افغانستان ارتحال آن عالم ربانی و فقیه عالیقدر را به ساحت مقدس امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) مقام معظم رهبری، آیات عظام، مراجع تقلید، علماء، فضلاء و حوزه‌های علمیه قم و نجف اشرف، بیت مکرم و آقازادگان حجج اسلام آقایان حاج شیخ محسن و حاج شیخ اسماعیل وحید خراسانی تسلیت عرض می‌نماید و خود را در غم و اندوه ملت بزرگ و شریف‌ ایران شریک می‌داند، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی عمر پربرکتش را صرف ترویج، تحقیق، تــدریس و تعلیم فقه اهل بـیـت(علیهم السلام) نمود و در تعظیم شعائر دینی به خصوص اقامه عزای حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) سرآمد روزگار در عصر حاضر بود، از خداوند بزرگ علو درجات و رحمت واسعه برای آن فقیه فرزانه، صبر و شکیبایی اجر و پاداش برای بازماندگان مسئلت می‌نماید.

والسلام

شورای علماء حزب رفاه ملی افغانستان

چهارشنبه 27 عقرب (آبان) 1405 برابر با

8 جمادی الثانی 1448 قمری

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