به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ده‌ها نفر از رانندگان کامیون و صاحبان مشاغل و کسبه در نزدیکی گذرگاه مرزی مندلی در استان دیالی عراق، در اعتراض به بسته ماندن این گذرگاه تظاهرات کردند و خواستار بازگشایی آن شدند.

این اعتراضات در حالی برگزار شد که از تعطیلی گذرگاه مندلی با ایران پنج روز می‌گذرد و این تصمیم موجب توقف فعالیت‌های شغلی و وارد آمدن خسارت‌های اقتصادی به رانندگان و فعالان تجاری منطقه شده است.

معترضان دیروز (چهارشنبه) نسبت به انباشت کالاها و محموله‌های تجاری در اطراف گذرگاه وادامه تعطیلی آن اعتراض کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «معیشت ما را هدف قرار ندهید»، خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند.

آنان همچنین با انتقاد از توجیه مقام‌های دولتی عراق مبنی بر انجام اقدامات فنی و عملیات توسعه و بهسازی گذرگاه، اعلام کردند با گذشت پنج روز از تعطیلی، هیچ‌گونه فعالیت عمرانی یا توسعه‌ای در این منطقه مشاهده نکرده‌اند.

گذرگاه مرزی مندلی در استان دیالی عراق از گذرگاه‌های مرزی این کشور با ایران است و تعطیلی آن بر فعالیت‌های تجاری و معیشت رانندگان، بازرگانان و کسب‌وکارهای وابسته به مبادلات مرزی تأثیر گذاشته است.

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