به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تقویم پرماجرای تاریخ مطبوعات و رسانه‌ها برخی روزها فراتر از یک تاریخ ساده، نماد ایستادگی، بیداری و رسالت خطیر آگاهی‌بخشی‌اند؛ روزهایی که به نام «خبرنگار» و پاسداران حقیقت گره خورده‌اند. اگر امروز از جایگاه رفیع روزنامه‌نگاری و مطبوعات سخن می‌گوییم باید نگاهی به ریشه‌های اصیل این درخت تنومند بیندازیم به روزگاری که قلم سلاحی بود برای در هم شکستن تاریکی جهل و استبداد.

۱۱ مارس ۱۹۱۲ (اسفندماه ۱۲۹۰ خورشیدی) دقیقا چنین نقطه‌عطفی در تاریخ حوزه تمدنی زبان فارسی و آسیای مرکزی است. در این روز، با ابتکار و دوراندیشی روشنفکران و مصلحان بزرگ تاجیک‌میرزا محی‌الدین منصورزاده‌ و میرزا سراج‌الحکیم‌ نخستین روزنامه فارسی‌زبان با نام «بخارای شریف»منتشر شد؛ رویدادی که به حق نقطه آغازین و نخستین گام‌های استوار مطبوعات نوین در تاجیکستان به شمار می‌رود.

رسالت خبرنگار در سپهر تاریک امارت بخارا

«بخارای شریف» تنها یک روزنامه نبود بلکه تبلور روح تعهد و مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگارانی پیشرو در فضایی مه‌آلود و تاریک بود. در روزگاری که امارت بخارا در چنبره انزوا، رکود فکری و سنت‌های کهنه گرفتار بود این نشریه همچون چراغی روشن‌گر، افکار و اندیشه‌های نوگرایانه و معارف‌پرورانه را در میان توده‌های مردم جاری ساخت.

بنیان‌گذاران این روزنامه تاریخی رسالت خبرنگاری را نه در بازتاب صرف اخبار، که در رسالتی سترگ برای «سازندگی انسان و جامعه» تعریف کرده بودند. اهداف عالیه این نشریه که امروز نیز مشعل راه هر خبرنگار آزاده‌ای است شامل موارد زیر بود:

سواد ، صاحب‌معرفت و آگاه کردن جامعه؛

ترویج زبان‌دانی، ادبیات‌دوستی و پاسداری از هویت فرهنگی؛

تقویت خودآگاهی ملی و تاریخی مردم؛

آینده‌بین، روشن‌اندیش و تحول‌خواه کردن نسل‌ها.

میراث‌داران خرد و بیداری

با گذشت ۱۱۴ سال از انتشار نخستین شماره «بخارای شریف» ردپای این رویداد بزرگ را می‌توان در تک‌تک دستاوردهای فرهنگی، رشد مطبوعات و پیشرفت دولت و ملت تاجیکستان مشاهده کرد. این میراث گرانبها به ما یادآوری می‌کند که خبرنگار و روزنامه‌نگار اصیل دیده‌بان بیدار جامعه و پیشران توسعه، فرهنگ و خردورزی است.

در روز خبرنگار ضمن گرامیداشت یاد و نام پیشگامان مطبوعات فارسی‌زبان همچون زنده‌یادان منصورزاده و سراج‌الحکیم‌به تمامی خبرنگاران و اهالی قلمی درود می‌فرستیم که با وجود تمامی سختی‌ها، رسالت خطیر آگاهی‌بخشی، حق‌طلبی و پاسداری از زبان و فرهنگ پارسی را با شرافت و تعهد بر دوش کشیده و می‌کشند.

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