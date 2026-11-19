به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در پی صدور احکام حبس ابد برای جمعی از علمای متعهد و حامیان مکتب اهل‌بیت(ع) از سوی قوه قضائیه بحرین، با صدور پیامی ضمن محکومیت شدید این اقدام، آن را مصداق آشکار حکم به غیر آنچه خداوند نازل کرده است، دانست.

وی در ابتدای این پیام با اشاره به آیات قرآن کریم درباره حکم نکردن بر اساس آنچه خداوند نازل کرده است، اظهار داشت: با تأسف بسیار شدید اطلاع یافتم که دولت بحرین و قوه قضائیه حاکم بر آن کشور، جمعی از عالمان متعهد و حامیان دین و مکتب اهل‌بیت(ع) را به اتهامات واهی و بی‌اساس به حبس ابد محکوم کرده‌اند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تأکید کرد: تردیدی نیست که این احکام از مصادیق بارز حکم به غیر «ما انزل الله» است که قرآن کریم نتیجه آن را به‌روشنی بیان فرموده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای مقابله با مذهب اصیل شیعه و روحانیت شیعی در منطقه تصریح کرد: دولت جعلی و غاصب اسرائیل به خیال خام خود در پی مقابله با مذهب اصیل شیعه و قلع‌وقمع آن از طریق مقابله با روحانیت شیعه در منطقه است؛ اما باید بداند چنین اقدامات ننگینی موجب گسترش روزافزون مذهب شیعه و فریاد مقابله با اسرائیل و آمریکای جنایتکار در میان ملت‌های اسلامی خواهد شد.

وی همچنین خطاب به قضات و حاکمان بحرین هشدار داد که صدور چنین احکامی، نابودی و زوال آنان را سرعت خواهد بخشید.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ادامه، انزجار شدید خود را از این رفتارها که آن را غیردینی، غیرقانونی و غیرانسانی خواند، اعلام کرد و از همه مسلمانان، به‌ویژه شیعیان غیور و بیدار بحرین، خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند و با اعتراضات خود زمینه اضمحلال این حکومت فاسد را فراهم آورند.

وی در پایان با تأکید بر اطمینان به وعده الهی و انتقام سخت خداوند، به آیه «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ» استناد کرد.

این پیام در ۲۷ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۸ جمادی‌الثانی ۱۴۴۸ از سوی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی صادر شده است.

مشروح پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تبارک و تعالی: وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ

و قال ایضاً: وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ

با تأسف بسیار شدید اطلاع یافتم که دولت جائر و ظالم بحرین و قوه قضائیه حاکم بر آن کشور جمعی از عالمان متعهد و حامیان دین و مکتب اهل‌بیت را به اتهامات واهی و بی‌اساس به حبس ابد محکوم نموده است، تردیدی نیست که این احکام از مصادیق بارز حکم به غیر «ما انزل الله» است که قرآن کریم نتیجه آن را به وضوح بیان فرموده است.

همگان می‌دانند که دولت جعلی و غاصب اسرائیل به خیال خام خود دنبال مقابله با مذهب اصیل شیعه و قلمع و قمع آن از طریق مقابله با روحانیت شیعه در منطقه است، اما بدانند با چنین اعمال ننگینی مذهب شیعه و فریاد مقابله با اسرائیل و آمریکای جنایتکار روز به روز در میان ملت‌های اسلامی گسترده‌تر می‌شود، این قضات نامشروع وحکام دست نشانده نیزبدانند با چنین احکامی نابودی و زوال خویش را سرعت می‌بخشند.

اینجانب انزجار شدید خود را از چنین رفتار غیر دینی و غیر قانونی و غیر انسانی اعلام می‌دارم و ازهمه مسلمانان خصوصا شیعیان غیوروبیداربحرین می‌خواهم که در مقابل چنین رفتار باطلی آرام ننشینند و با اعتراضات خود اسباب اضمحلال این حکومت فاسد را فراهم سازند و به وعده الهی و انتقام سخت خداوند اطمینان داشته باشند،

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ.

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