به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برج محل استقرار دفتر مرکزی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در شهر ریاض، امروز پنج‌شنبه هدف حمله قرار گرفت و آسیب دید. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که این حمله خساراتی به نمای شیشه‌ای این برج و تعدادی از دفاتر اداری در چندین طبقه آن، وارد کرده است.

دو منبع دیگر نیز وقوع خسارت در این برج ۸۰ طبقه را تأیید کردند، ساختمانی که بلندترین برج در مرکز مالی ریاض به شمار می‌رود. پیش از این نیز در اوایل ماه نوامبر، برج دیگری متعلق به شرکت بزرگ نفتی آرامکو در پی حمله‌ای که نیروهای مسلح یمن انجام داد، آسیب دیده بود.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، روز گذشته اعلام کرده بود که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و مرکز مالی ریاض را با شمار زیادی از موشک‌های کروز هدف قرار داده‌اند. او تأکید کرده بود که حملات با اصابت‌های دقیق و مستقیم همراه بوده است.

دیدار بن‌سلمان با فرمانده سنتکام در ریاض

هم‌زمان با این تحولات، «محمد بن‌سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در شهر ریاض از دریاسالار «برد کوپر» فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، استقبال کرد. این سومین سفر علنی فرمانده سنتکام به عربستان از زمان ازسرگیری درگیری‌های نظامی میان ائتلاف سعودی و نیروهای مسلح یمن در ماه ژوئیه به شمار می‌رود.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) روز پنجشنبه گزارش داد که دو طرف در این دیدار، ابعاد مختلف روابط دوجانبه به‌ویژه در حوزه‌های نظامی، را بررسی کردند. همچنین تحولات و شرایط منطقه‌ای از دیگر محورهای گفت‌وگوی آنان بود.

خبرگزاری واس پیش‌تر نیز از دیدار «خالد بن‌سلمان» وزیر دفاع عربستان با فرمانده سنتکام خبر داده بود. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره چشم‌انداز همکاری‌های دفاعی و راه‌های تحقق امنیت، ثبات و صلح در منطقه گفت‌وگو کردند.

عربستان سعودی که از متحدان امنیتی دیرینه آمریکا به شمار می‌رود، از ماه ژوئیه با افزایش تنش‌ها در روابط خود با دولت یمن، مواجه شده است. وضعیتی که ریاض را به درخواست حمایت‌های دفاعی و تهاجمی از شماری از متحدانش سوق داده است.

نیروهای مسلح یمن، حملات خود به شهرهای عربستان و زیرساخت‌های انرژی این کشور را افزایش داده‌اند. این حملات هم‌زمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن در امتداد سواحل دریای سرخ یمن و حرکت به سمت تنگه باب‌المندب، صورت می‌گیرد.

سه منبع آگاه در ماه سپتامبر به خبرگزاری رویترز گفتند که محمد بن‌سلمان از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، درخواست کمک نظامی برای مقابله با نیروهای مسلح یمن کرده است.

به گفته این منابع، ترامپ با انجام حملات مستقیم نظامی آمریکا علیه نیروهای مسلح یمن موافقت نکرده، اما واشنگتن به ریاض اطلاع داده است که از طریق تبادل اطلاعات امنیتی و کمک به شناسایی اهداف، از عربستان حمایت خواهد کرد.

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