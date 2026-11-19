به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای هماهنگی و فراهم‌سازی زمینه برگزاری هرچه بهتر چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی قم، نشست مشترکی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش و محمد منان رئیسی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت همراهی و کمک دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری باشکوه این رویداد قرآنی تأکید کردند و برگزاری شایسته مسابقات را دارای اهمیت ملی دانستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری نیز در این جلسه، توضیحاتی درباره ابعاد مختلف چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، روند برگزاری و میزبانی استان قم ارائه کرد.

در این نشست، سید محمد صالح‌نژاد، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف قم نیز حضور داشت.

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