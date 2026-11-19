به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، شهردار مسلمان نیویورک در گفت‌وگو با اندرو راس سورکین در نشست سالانه «دیل‌بوک» روزنامه نیویورک‌تایمز، با اشاره به اختلاف‌های سیاسی عمیق خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «من در جاهایی که اختلاف جدی داریم نیز خجالت نمی‌کشم، چون معتقدم برای ما به عنوان مقام‌های منتخب لازم است درباره این اختلاف‌ها صادق باشیم و تا زمانی که به نفع مردم شهر باشد، این گفت‌وگوها را ادامه دهیم.»

وی اجرای سیاست‌های مهاجرتی، جنگ تحمیلی علیه ایران و «بخش بزرگی از سیاست داخلی» را از حوزه‌های اختلاف خود با ترامپ برشمرد و بر اهمیت «روشن ساختن این اختلاف‌ها هم در فضای خصوصی و هم در فضای عمومی» تأکید کرد.

شهردار نیویورک در ادامه با اشاره به اینکه تعاملاتش با ترامپ دستاوردهایی هم برای او داشته، گفت: «بار دومی که رئیس‌جمهور را در کاخ سفید دیدم، از کاخ سفید بیرون آمدم در حالی که توافق آزادی یک نیویورکی را که همان صبح توسط ماموران سازمان ضابط مهاجرت آمریکا (آیس) بازداشت شده بود، گرفته بودم.»

وی افزود: «بعدها تماسی تلفنی داشتیم. توانستم ویزایی برای مادری بگیرم که در غیر این صورت باید سوگ فرزندش را از هزاران مایل دورتر می‌گذراند. مسئولیتی برای به سرانجام رساندن کارها وجود دارد و به همین دلیل است که باید با هر کسی که می‌تواند به شما در انجام کارها کمک کند، صحبت کنید.»

سورکین سپس از او پرسید آیا همچنان ترامپ را فاشیست می‌داند و ممدانی پاسخ داد: «بله.»

وقتی مجری تأکید کرد که آیا واقعاً چنین می‌اندیشد، شهردار نیویورک سر تکان داد. سورکین پرسید آیا ترامپ هرگز درباره این توصیف از او سؤال کرده است و ممدانی گفت: «گفت‌وگوهای میان رئیس‌جمهور و خودم را خصوصی نگه می‌دارم، اما به شما می‌گویم که هر دوی ما می‌دانیم درباره سیاست‌های یکدیگر چه فکری می‌کنیم و هر دو یک شهر را دوست داریم.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ نزدیک به یک سال پیش، وقتی خبرنگاری از ممدانی در ضمن حضورش در کنار رئیس جمهور آمریکا پرسید آیا ترامپ را فاشیست می‌داند، پیش از پاسخ شهردار نیویورک گفت: «اشکالی ندارد، می‌توانی فقط بگویی بله. این آسان‌تر است، آسان‌تر از توضیح دادن است.»

به گزارش آسوشیتدپرس، این دو از آن زمان دست‌کم دو بار دیگر با یکدیگر دیدار کرده‌اند؛ یک بار در فوریه در کاخ سفید و بار دیگر در سپتامبر در «گریسی منژن»، اقامتگاه رسمی شهردار نیویورک. این رابطه کاری غیرمنتظره نتایج عملی نیز به همراه داشته است؛ ممدانی جمعه گذشته اعلام کرد که ترامپ پس از گفت‌وگویی میان آن دو، با اعطای دست‌کم ۹۰ روز مهلت اضافی به کسب‌وکارها برای تطبیق با مقررات جدید برنامه کمک غذایی تکمیلی(SNAP) موافقت کرده است.

ممدانی همچنین در بخش دیگری از این نشست از موضع خود درباره بیانیه سومین سالگرد حملات هفتم اکتبر در سرزمین‌های اشغالی دفاع کرد و با متهم کردن رژیم صهیونیستی به «نسل‌کشی» فلسطینیان گفت: «وقتی دولت اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان است، اغلب دفاعی که ارائه می‌شود، فارغ از اینکه در چه روزی درباره آن پرسیده شود، نسبت آن با هفتم اکتبر است.»

وی تاکید کرد رژیم صهیونیستی عملیات فلسطینی طوفان الاقصی در هفتم اکتبر را به عنوان توجیهی برای هرگونه جنایتی که مرتکب شده استفاده کرده است.

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