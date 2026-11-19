به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی پس از ناکامی‌های گسترده در تمامی جبهه‌های غربی یمن، به سمت تشدید تنش در جبهه‌های مأرب و جوف در شرق این کشور حرکت کرده است. با وجود شدت گرفتن درگیری‌ها در این مناطق میان نیروهای مسلح یمن و گروه‌های وابسته به حزب «اصلاح» در شمال غرب شهر «مأرب» و صحرای «العلم» در جنوب استان الجوف، این گروه‌ها نتوانسته‌اند پیشروی میدانی قابل‌توجهی داشته باشند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان با این حال، ریاض طی دو روز گذشته نیروها و تجهیزات نظامی گسترده‌ای به این مناطق اعزام کرده است تا با ایجاد رخنه در خطوط جبهه، بخشی از خسارت ناشی از ازدست‌دادن جبهه جنوب تنگه باب‌المندب را جبران کند.

منابع نظامی و عشایری به روزنامه «الاخبار» تأیید کردند که شامگاه دو روز پیش، ده‌ها خودروی زرهی و تجهیزات نظامی پیشرفته عربستان وارد شهر مأرب یمن شده‌اند. این تجهیزات از منطقه «عسیر» در جنوب شرقی عربستان به این شهر منتقل شده‌اند.

به گفته این منابع، این تحرکات هم‌زمان با برگزاری چندین نشست از سوی «فارس الشمری» فرمانده نیروهای سعودی در مأرب با فرماندهان نظامی وابسته به وزارت دفاع دولت عدن و همچنین فرماندهان وابسته به حزب اصلاح، صورت گرفته است.

الشمری در این نشست‌ها بر تداوم حمایت عربستان از تمامی جبهه‌های شرقی یمن، تأکید کرده و از عزم ریاض برای تشدید عملیات در مأرب و افزایش فشار بر استان الجوف خبر داده است. اقدامی که هدف از آن ایجاد رخنه در خطوط دفاعی و فراهم کردن زمینه پیشروی گروه‌های همسو با عربستان به سمت شهر صنعاء پایتخت یمن، عنوان شده است.

در همین حال، ریاض صدها نفر از نیروهای وابسته به «طارق صالح» را که از منطقه «رأس‌العاره» و شهرستان «المضاربه» در غرب استان لحج عقب‌نشینی کرده بودند به جبهه «بیحان» در جنوب استان مأرب، منتقل کرده است.

بر اساس اطلاعات منابع نظامی، یک کمیته سعودی مسئولیت انتقال صدها نفر از نیروهای تیپ‌هایی را بر عهده گرفته که پیش‌تر در ساحل غربی یمن با عنوان «گارد جمهوری» شناخته می‌شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شورای انتقالی جنوب روز دوشنبه گذشته با ورود این تیپ‌ها به شهر عدن، مخالفت کرد.

از سوی دیگر، منابع آگاه در جبهه «میدی» در شمال استان حجه، اعلام کردند که دستورهای عربستان بر انتقال تعدادی از تیپ‌های نظامی وابسته به نیروهای «طوارئ» از جبهه‌های «البقع»، «کتاف» و «باقم» در شمال استان صعده واقع در مرز جنوبی عربستان به استان الجوف، متمرکز بوده است.

به گفته این منابع، انتقال «لشکر چهارم طوارئ» هم‌زمان با ورود نخستین گروه از نیروهای جنگجو از سوریه به منطقه جیزان، صورت گرفته است.

این منابع همچنین افزودند که عربستان قصد دارد بخش عمده گروه‌های یمنی وابسته به خود را که در مرزهای جنوبی این کشور مستقر هستند با نیروهایی از پاکستان، سوریه و سودان، جایگزین کند.

نگرانی ریاض از حملات احتمالی یمن در مرزهای جنوبی

ناظران در شهر صنعاء معتقدند که این اقدام، نشان‌دهنده نگرانی عربستان از احتمال تشدید حملات نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های مرزی است. به‌ویژه در شرایطی که ریاض خود درصدد افزایش تنش و گسترش عملیات نظامی در جبهه‌های مأرب و الجوف برآمده است.

در همین زمینه، یک منبع نظامی در شهر صنعاء در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» به نیروهای اعزامی عربستان به استان‌های مأرب و الجوف هشدار داد که از تکرار اتفاقاتی که پیش‌تر در جبهه‌های ساحل غربی یمن، مناطق جنوبی حومه تعز و غرب استان لحج رخ داده است، جلوگیری کنند.

این منبع تأکید کرد هرگونه تشدید گسترده عملیات نظامی در جبهه‌های الجوف و مأرب با پاسخی قدرتمند مواجه خواهد شد. او همچنین به احتمال سقوط مهم‌ترین استان‌های نفت‌خیز یمن اشاره کرد و مأرب، شبوه و الجوف را در این زمینه نام برد.

سقوط ۸۰ درصدی رغوان و تشدید درگیری‌ها در مأرب

در همین حال، جبهه‌های شمال غربی مأرب شاهد درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مسلح یمن و گروه‌های وابسته به حزب اصلاح بوده‌اند. این درگیری‌ها به‌ویژه در اطراف منطقه «الاسداس» مرکز شهرستان «رغوان»، متمرکز بوده، منطقه‌ای که حدود ۸۰ درصد آن تحت کنترل نیروهای مسلح یمن، قرار گرفته است.

این تحولات در حالی رخ داده که جنگنده‌های عربستان حملات هوایی خود را تشدید کرده‌اند و شمار حملات به بیش از ۴۰ مورد رسیده است. از این تعداد، ۱۱ حمله منطقه «الجوبه» را هدف قرار داده‌اند که پیش‌تر تحت کنترل حزب اصلاح بود. همچنین پنج حمله به شهرستان «مجزر» انجام شده است، منطقه‌ای که رسانه‌های وابسته به حزب اصلاح مدعی شده بودند به کنترل نیروهای آن درآمده است.

با وجود این حملات هوایی، «منصور ثوابه» فرمانده تیپ ۴۸ گارد مرزی، اذعان کرده است که شهرستان رغوان به‌عنوان خط دفاعی غربی شهر مأرب به کنترل نیروهای مسلح یمن، درآمده و این نیروها از محدوده «وادی حلحلان» در اطراف شهرستان رغوان نیز عبور کرده‌اند.

از سوی دیگر، نیروهای مسلح یمن، تصاویری از بیرون راندن نیروهای اعزامی عربستان از شهرستان رغوان، منتشر کرده است. رغوان سیزدهمین شهرستان از مجموع ۱۴ شهرستان استان مأرب است که به کنترل نیروهای مسلح یمن، درآمده است.

استان الجوف نیز شاهد درگیری‌های شدیدی در جبهه «حویشان» در شرق این استان، بوده است. هرچند این درگیری‌ها تاکنون تغییری در نقشه مناطق تحت کنترل طرفین، ایجاد نکرده‌اند.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن پیش‌تر موفق شده بودند یگان‌های وابسته به نیروهای «طوارئ» را از اطراف منطقه «الدحیظه» خارج کنند.

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