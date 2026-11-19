به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست سه‌جانبه شی جین‌پینگ، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سازمان همکاری منطقه‌ آسیا- اقیانوسیه (آپک) در شنجن، آغاز شد.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه با تاکید بر مسئولیت مشترک سه قدرت در حفظ نظم بین‌المللی، از تلاش‌های پکن برای میزبانی این نشست قدردانی کرد.



وی با قدردانی از چین برای فراهم کردن زمینه برگزاری این نشست، تأکید کرد سه کشور در مقابله با تروریسم فرامرزی نیز منافع مشترکی دارند.



رئیس‌جمهور روسیه همچنین امنیت در حوزه انرژی و غذا را از موضوعات مهمی دانست که باید برای تحقق آن تلاش شود.



در این نشست، دونالد ترامپ نیز با اشاره به ضرورت تداوم ارتباط میان سه قدرت، گفت: آمریکا، چین و روسیه در قبال حفظ گفت‌وگوی باز با یکدیگر مسئولیت دارند.



ترامپ همچنین اعلام کرد که در این مذاکرات، موضوعات ضروری برای کاهش خطرات ناشی از تسلیحات هسته‌ای با حضور چین و روسیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.



وی در عین حال با اشاره به دشواری چشم‌پوشی از تسلیحات هسته‌ای و زندگی بدون آن، مدعی شد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

ترامپ افزود: «من پیشنهاداتی را ارائه خواهم داد تا از حاکمیت کشور ما در برابر سازمان‌های جهانی بی‌رویه مانند دادگاه کیفری بین‌المللی محافظت کنیم. این دادگاه از کنترل خارج شده است و من معتقدم که همه ما موافقیم که این دادگاه به طور قابل توجهی از محدوده اختیارات خود فراتر رفته است.»

شی جین‌پینگ نیز روز پنجشنبه در دیدار با دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به مسئولیت مشترک سه قدرت در عرصه بین‌المللی اشاره و بر ضرورت همکاری چین، روسیه و آمریکا برای حفظ صلح جهانی، تاکید کرد.



وی همچنین خواستار همکاری پکن و واشنگتن برای مدیریت و کنترل هوش مصنوعی شد؛ موضوعی که با توجه به سرعت تحولات فناوری و تأثیر فزاینده این فناوری بر مناسبات اقتصادی و امنیتی جهان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



این دیدار در حالی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود جنگ اوکراین و روسیه از موضوعات مورد بحث در نشست سه‌جانبه خواهد بود.

ترامپ همچنین با اشاره به روند توسعه چین طی چهار دهه گذشته، عملکرد این کشور را در این دوره قابل توجه توصیف کرد.



نشست سه‌جانبه روسای جمهور چین، آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در شهر شنجن برگزار شده است.



در این نشست، موضوعاتی همچون حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کاهش خطرات هسته‌ای، جنگ اوکراین و همکاری در حوزه فناوری‌های نوین مورد توجه قرار دارد.

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