به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایلان ماسک، مالک اسپیس‌ایکس، با تأکید بر نقش استارلینک در ارتباطات ارتش اوکراین، اعلام کرد این سامانه نقشی حیاتی در پشتیبانی از نیروهای اوکراینی دارد و قطع آن می‌تواند به فروپاشی فوری جبهه این کشور منجر شود.

وی در اظهاراتی درباره نقش سامانه ماهواره‌ای استارلینک در جنگ اوکراین گفت: «تا به امروز نیز استارلینک ستون فقرات ارتباطات ارتش اوکراین و به‌طور کلی این کشور را تأمین می‌کند.»وی در ادامه با اشاره به وابستگی ارتباطات نظامی اوکراین به این سامانه اظهار داشت: «اگر استارلینک را قطع کنیم، کل جبهه اوکراین بلافاصله فرو خواهد پاشید.»مالک اسپیس‌ایکس همچنین نقش این سامانه در پشتیبانی از اوکراین را حمایتی فوق‌العاده توصیف کرد.

استارلینک یک سامانه اینترنت ماهواره‌ای متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس است که امکان برقراری ارتباط در مناطق فاقد زیرساخت‌های مخابراتی را فراهم می‌کند.

این سامانه از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، برای حفظ ارتباطات در مناطق جنگی و پشتیبانی از نیروهای این کشور مورد استفاده قرار گرفته است.اظهارات تازه ماسک بار دیگر نقش زیرساخت‌های ارتباطی شرکت اسپیس‌ایکس را در جنگ اوکراین برجسته کرده است؛ به‌گونه‌ای که دسترسی نیروهای اوکراینی به خدمات استارلینک به یکی از عوامل مهم در حفظ ارتباطات میدانی این کشور تبدیل شده است.

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