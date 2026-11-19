به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن ترجمه فارسی پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عن الإمام الصادق (علیه السلام)، قال: إذا ماتَ المؤمنُ الفقیهُ ثُلِم فی الإسلام ثُلمهٌ لا یسدّها شیءٌ”.

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت آیت‌الله العظمی جناب شیخ حسین وحید خراسانی (رحمه الله) را دریافت کردیم.

آن مرحوم، عالمی برجسته در فقه، اصول و سایر زمینه‌ها بود. ایشان دهه‌ها از عمر خود را به تدریس، تحقیق و تألیف اختصاص دادند و نسلی از علما و فضلا را در حوزه‌های علمیه نجف و قم پرورش دادند. نقش ایشان تنها به علم و دانش محدود نمی‌شد؛ بلکه در تبلیغ، دفاع از آموزه‌های اهل بیت (علیهم السلام) و احیای شعائر دینی نیز حضوری برجسته داشتند.

در مورد مسائل امت اسلامی، ایشان عمیقاً نگران وضعیت مسلمانان بودند. ایشان مؤمنان لبنان را به پایبندی به ایمان واقعی و دفاع از مکتب اهل بیت (علیهم السلام) فرا می‌خواندند. ایشان همچنین در محکومیت تروریسم مواضع روشنی اتخاذ می‌کردند.

ایشان (روحشان شاد) عمیقاً به جمهوری اسلامی ایران متعهد بودند و در هر شرایطی از پیشرفت و رهبری آن حمایت می‌کردند.

این ضایعه بزرگ را به محضر ولی الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، مراجع عظام (حفظهم الله)، حوزه‌های علمیه، خانواده معظم ایشان و همه مؤمنان تسلیت عرض می‌کنیم. از خداوند متعال علو درجات آن عالم فقید و همنشینی با محمد و آل طاهرینش (صلوات الله علیهم اجمعین) در بهشت ​​را مسئلت داریم.

این بیانیه در تاریخ ۷ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری صادر شده است.

مجمع امام صادق (علیه السلام)

حوزه علمیه لبنان

قم، شهر مقدس

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