به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب وحدت اسلامی افغانستان در بیانیه‌ای، اظهارات اخیر هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، درباره حنفی‌بودن تمام مردم افغانستان را محکوم کرد و آن را در تعارض با واقعیت‌های تاریخی، اجتماعی و مذهبی این کشور دانست.

این حزب شیعیان افغانستان در بیانیه‌ای که روز ۲۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، ضمن ابراز احترام به پیروان مذهب حنفی و جایگاه امام ابوحنیفه، تأکید کرده است که آموزه‌های این مذهب بر «اعتدال، مدارا، تسامح، تساهل و احترام به کرامت انسانی» استوار است.

حزب وحدت اسلامی افغانستان با اشاره به تنوع مذهبی در این کشور اعلام کرد: «افغانستان کشوری با پیشینه تاریخی و اجتماعی متنوع و متکثر است که پیروان مذاهب مختلف اسلامی، از جمله حنفی، جعفری، اسماعیلی و شافعی، و نیز پیروان سایر گرایش‌های اعتقادی، از جمله سلفی‌ها، در کنار اقلیت‌های دینی هندو و سیک، بخشی از واقعیت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن را تشکیل می‌دهند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این تنوع مذهبی و دینی، همانند تنوع قومی و زبانی، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی افغانستان است.» این حزب تأکید کرده است که نسبت‌دادن یک مذهب به تمام مردم افغانستان، به معنای «انکار هویت و باورهای بخش‌هایی از شهروندان کشور و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی آن» است.

تأکید بر سابقه همزیستی مذهبی در افغانستان

حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنین با اشاره به پیشینه روابط میان پیروان مذاهب اسلامی در این کشور، گفته است که علمای برجسته اهل سنت همواره بر مدارا و احترام به پیروان دیگر مذاهب، به‌ویژه شیعیان، تأکید داشته‌اند.

در این بیانیه تصریح شده است: «همزیستی، تعامل و احترام متقابل میان پیروان مذاهب مختلف، به‌ویژه اهل سنت و شیعیان، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و مناسبات اجتماعی مردم افغانستان دارد.»

این حزب افزوده است: «هرگونه تلاش برای ایجاد فاصله، تفرقه و تقابل میان پیروان مذاهب اسلامی، نه‌تنها با واقعیت تاریخی جامعه افغانستان، بلکه با سنت دیرینه مدارا و همزیستی مذهبی در این سرزمین در تضاد است.»

این تشکل سیاسی همچنین تأکید کرده است که حتی اگر اکثریت مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی باشند، این مسئله مجوزی برای نادیده‌گرفتن حقوق دیگر مذاهب نیست.

در بخشی از بیانیه آمده است: «اکثریت‌بودن یک مذهب به هیچ فرد یا گروهی حق نمی‌دهد که حقوق و آزادی‌های مذهبی سایر شهروندان را نادیده بگیرد یا قرائت مذهبی خود را بر تمام جامعه تحمیل کند.»

نگرانی از انکار هویت مذهبی شیعیان

حزب وحدت اسلامی افغانستان در بخش دیگری از بیانیه، اظهارات رهبر طالبان را در کنار سیاست‌ها و عملکرد این گروه در قبال هزاره‌ها و شیعیان ارزیابی کرده و مدعی شده است که این جوامع در دوره حاکمیت طالبان از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنار گذاشته شده و با محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده مواجه بوده‌اند.

این حزب همچنین به بازداشت اخیر دو روحانی شیعه در هرات و چهار روحانی دیگر در بامیان اشاره کرده و این بازداشت‌ها را مرتبط با فعالیت‌های مذهبی آنان دانسته است.

در این بیانیه با طرح این پرسش که آیا اظهارات رهبر طالبان بخشی از تلاش برای محدودکردن حضور شیعیان در جامعه افغانستان است، آمده است: «آیا این اظهارات بخشی از تلاش برای انکار هویت مذهبی شیعیان و مسدودساختن زمینه‌های حضور و مشارکت آنان در جامعه افغانستان نیست؟»

هشدار درباره پیامدهای تبعیض مذهبی

حزب وحدت اسلامی افغانستان در ادامه هشدار داده است که انکار تنوع مذهبی و دامن‌زدن به تبعیض‌های قومی و مذهبی، به تقویت وحدت ملی منجر نمی‌شود و می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.

این حزب تأکید کرده است: «وحدت ملی با تحمیل یک هویت واحد و انکار هویت دیگران تحقق نمی‌یابد؛ بلکه بر پایه پذیرش تنوع، احترام متقابل، برابری حقوق شهروندی و مشارکت عادلانه همه اقوام و مذاهب استوار است.»

در پایان این بیانیه، حزب وحدت اسلامی افغانستان از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و کشورهای تأثیرگذار خواسته است در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز قومی و مذهبی طالبان سکوت نکنند.

این حزب از نهادهای بین‌المللی خواسته است با موضع‌گیری روشن و اقدامات مؤثر، از «حقوق، آزادی‌های مذهبی و هویت تاریخی و فرهنگی همه شهروندان افغانستان، به‌ویژه جوامع در معرض تبعیض و حذف» حمایت کنند.

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