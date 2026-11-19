به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی هنر اسلامی، با انتشار پیامی در فیسبوک، هنر اسلامی را بازتاب‌دهنده قرن‌ها خلاقیت، حکمت و پیوند میان فرهنگ‌ها توصیف کرد.

یوناما در این پیام با اشاره به جلوه‌های گوناگون هنر اسلامی، از جمله نقش‌ونگارهای سنتی، موزاییک‌کاری، خوش‌نویسی، معماری، صنایع دستی و آثار هنری معاصر، اعلام کرد: «هنر اسلامی بازتاب‌دهنده قرن‌ها خلاقیت، حکمت و پیوند میان فرهنگ‌ها است.»

این نهاد سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به جلوه‌های این میراث در افغانستان، قالی‌های اصیل، آثار هنری، زیورآلات سنتی و بناهای تاریخی را از نمونه‌های برجسته هنر و فرهنگ اسلامی در این کشور دانست.

در پیام یوناما آمده است: «در افغانستان، این میراث غنی و ماندگار در قالین‌های اصیل، آثار هنری، زیورات سنتی و آبده‌های تاریخی باعظمتی چون روضه مبارک (آرامگاه حضرت علی رض) در مزارشریف، مسجد جامع هرات و صدها مکان تاریخی دیگر جان گرفته است.»

این نهاد تأکید کرده است که آثار تاریخی و هنری افغانستان، سهم ارزشمند این کشور را در شکوفایی هنر، معماری و صنعت‌گری اسلامی به نمایش می‌گذارند.

یوناما در پایان با یادآوری اهمیت روز جهانی هنر اسلامی، بر جایگاه این هنر در پاسداری از میراث مشترک بشریت، حفظ تنوع فرهنگی و گسترش گفت‌وگو و همدلی میان ملت‌ها تأکید کرده است.

پیشینه هنر و معماری اسلامی در افغانستان

با گسترش اسلام از قرن هفتم میلادی، شهرهایی چون غزنی، هرات و غور به مراکز مهم فرهنگ و هنر اسلامی تبدیل شدند. دوره غزنویان و غوریان در شکوفایی معماری اسلامی نقش برجسته‌ای داشت.

در قرن‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی، هرات در دوره تیموریان به یکی از مهم‌ترین کانون‌های هنر اسلامی تبدیل شد. کاشی‌کاری، خوش‌نویسی، نگارگری و معماری باشکوه از شاخصه‌های این دوره بود.

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