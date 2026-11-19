به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مأموران امر به معروف طالبان روز چهارشنبه (۲۷ آبان)، چهار دختر جوان را در بازار بندر، مرکز شهرستان سنگ‌تخت‌وبندر استان شیعه‌نشین دایکندی افغانستان، به‌دلیل نپوشیدن برقع بازداشت کردند.

یک منبع محلی به رسانه‌های افغانستان گفته است که این دختران حدود ساعت ۱۰ صبح بازداشت شده‌اند و تا غروب همان روز همچنان در بازداشت مأموران امر به معروف طالبان قرار داشته‌اند.

به‌گفته این منبع، دختران بازداشت‌شده عمدتاً ۱۸ ساله و نوجوان هستند. مأموران طالبان نیز به آنان گفته‌اند که بدون پوشیدن چادری یا برقع اجازه گشت‌وگذار در بازار را ندارند.

یک منبع دیگر نیز بازداشت این چهار دختر را تأیید کرده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طالبان پیش از این نیز زنان و دختران جوان را در کابل و هرات به‌دلیل رعایت‌نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کرده بودند.

مقام‌های طالبان پیش‌تر هشدار داده بودند زنانی که از پوشش مورد تأیید این گروه استفاده نکنند، بازداشت و زندانی خواهند شد.

طالبان صورت زنان را نیز جزو «عورت» می‌دانند و بر پوشاندن آن در اماکن عمومی تأکید دارند. برقع، پوششی که تمام صورت و بدن زنان را می‌پوشاند، از پوشش‌های مورد تأکید این گروه است.

بازداشت زنان و دختران به‌دلیل رعایت‌نکردن پوشش مورد نظر طالبان، پیش از این نیز در دایکندی گزارش شده است.

این اقدامات در چارچوب محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر پوشش و حضور اجتماعی زنان در افغانستان صورت می‌گیرد.

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