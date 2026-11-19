به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی نجات کودکان در گزارشی تازه با عنوان «توقف جنگ علیه کودکان؛ تغییر شرایط به سود کودکان» اعلام کرد که تقریباً از هر چهار کودک در جهان، یک نفر در مناطق درگیری و جنگ زندگی می‌کند؛ آماری که از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال ۱۹۹۰ تاکنون بی‌سابقه است.

بر اساس این گزارش که با استفاده از داده‌های مؤسسه پژوهش‌های صلح اسلو تهیه شده، شمار کودکان ساکن مناطق درگیری از ۳۷۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به ۵۸۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ افزایشی بیش از ۵۰ درصد در یک دهه.

سهم کودکان ساکن مناطق جنگی نیز از حدود ۱۰ درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۲۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

آفریقا با حدود ۲۶۰ میلیون کودک، معادل ۴۴ درصد کل کودکان ساکن مناطق درگیری در جهان، بیشترین شمار کودکان آسیب‌دیده از جنگ را در خود جای داده است. خاورمیانه نیز از نظر نسبت جمعیت کودکانی که در مناطق درگیری زندگی می‌کنند، در وضعیتی مشابه آفریقا قرار دارد؛ به‌طوری که در هر دو منطقه حدود دو کودک از هر پنج کودک در مناطق جنگی زندگی می‌کنند.

در قاره آمریکا ۲۴.۲ درصد کودکان، در آسیا ۱۴.۳ درصد و در اروپا ۱۰.۶ درصد کودکان در مناطق درگیری زندگی می‌کنند.

افغانستان در میان پنج کشور با بیشترین موارد قتل و جراحت کودکان

بخش دیگری از گزارش به موارد نقض شدید حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ اختصاص دارد. این موارد شامل قتل و جراحت کودکان، جذب و استفاده از آنان در نیروها و گروه‌های مسلح، خشونت جنسی، ربایش، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و جلوگیری از دسترسی کمک‌های بشردوستانه است.

سازمان نجات کودکان تأکید کرده است که آمارهای ثبت‌شده تنها بخش کوچکی از واقعیت نقض حقوق کودکان را نشان می‌دهد؛ زیرا بسیاری از حملات علیه کودکان هرگز به‌طور رسمی تأیید و ثبت نمی‌شوند.

بر اساس این گزارش، قتل و جراحت بیشترین سهم را در میان موارد نقض حقوق کودکان طی دو دهه گذشته داشته و از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۱۷۱ هزار و ۷۱۲ مورد از این موارد به تأیید سازمان ملل رسیده است.

بیش از ۷۰ درصد این موارد در پنج کشور و منطقه شامل سرزمین‌های اشغالی فلسطین، افغانستان، سومالی، سوریه و یمن رخ داده است.

این گزارش همچنین از افزایش چشمگیر ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه خبر داده است. شمار موارد تأییدشده این تخلف از ۵۰۹ مورد در سال ۲۰۱۵ به ۸ هزار و ۳۲۲ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده که بیش از ۱۶ برابر افزایش را نشان می‌دهد.

به‌طور میانگین، در سال ۲۰۲۵ تقریباً هر ساعت یک مورد ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ثبت شده است. بیش از ۷۰ درصد موارد تأییدشده ممانعت از کمک‌رسانی در سال گذشته علیه کودکان فلسطینی رخ داده است.

ممانعت از دسترسی بشردوستانه که در سال ۲۰۱۵ کمی بیش از دو درصد موارد نقض شدید حقوق کودکان را تشکیل می‌داد، در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۱ درصد رسید و پس از قتل و جراحت، دومین مورد پرتکرار نقض حقوق کودکان بود.

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