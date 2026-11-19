به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علیرضا تراشیون در محفل معارفی شب گذشته در حرم مطهر بانوی کرامت، با تأکید بر نقش بنیادین خانواده در تربیت نسل آینده، گفت: برای پرورش نسلی شایسته باید نظام خانواده را ساماندهی کرد؛ چراکه مهم‌ترین سال‌های شکل‌گیری شخصیت و تربیت فرزندان، به‌ویژه هفت سال نخست زندگی، در کنار پدر و مادر و به‌خصوص مادر سپری می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت انسان اظهار داشت: هرچه انسان به سال‌های نخست زندگی نزدیک‌تر باشد، تربیت‌پذیری بیشتری دارد و به همین دلیل هفت سال اول زندگی از مهم‌ترین دوره‌های تربیتی به شمار می‌رود. در این دوران، شخصیت کودک نرم و شکل‌پذیر است که با رفتار و تربیت والدین جهت می‌گیرد و هرچه از این دوران فاصله می‌گیریم، تغییر دادن برخی عادت‌ها و ویژگی‌های شکل‌گرفته دشوارتر می‌شود.

تراشیون با بیان اینکه کودک در هفت سال نخست زندگی بیش از ۳۰ هزار ساعت در کنار مادر حضور دارد، افزود: این میزان، چند برابر زمانی است که فرزند در طول دوازده سال تحصیل در مدرسه سپری می‌کند؛ بنابراین نقش مادر در تربیت فرزند نقشی بی‌بدیل است و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند جایگزین کامل این ارتباط عاطفی و تربیتی شود. البته والدین برای ایفای این مسئولیت باید دانش و مهارت‌های تربیتی خود را متناسب با شرایط روز ارتقا دهند.

کارشناس مسائل تربیتی با اشاره به تغییر آسیب‌های تربیتی در عصر فناوری تصریح کرد: مادران و پدران امروز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که با چند دهه گذشته تفاوت دارد. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، با وجود برخی ظرفیت‌های مثبت، لزوماً از پیوست‌های اعتقادی، اخلاقی و تربیتی برخوردار نیستند و استفاده بی‌ضابطه از آن‌ها می‌تواند بر افکار و رفتار فرزندان اثر بگذارد. حتی برخی مسئولان کشورهای غربی نیز درباره واگذاری ذهن و اندیشه کودکان به شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرده‌اند.

برای تربیت نسل شایسته باید حضور در فضای مجازی را مدیریت کرد

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت استفاده از تلفن همراه در خانواده خاطرنشان کرد: مادری که می‌خواهد نسلی شایسته تربیت کند، باید ابتدا در استفاده از فناوری برای خود الگوی مناسبی داشته باشد و زمان حضورش در فضای مجازی را مدیریت کند؛ سپس بخشی از وقت خود را به افزایش آگاهی و مهارت‌های تربیتی اختصاص دهد. والدین باید مراقب باشند که سرگرمی‌ها و مشغله‌های غیرضروری، فرصت توجه به حق تربیتی فرزندان را از آنان نگیرد.

تراشیون در ادامه، محیط تربیتی را یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت فرزندان دانست و گفت: محیط تنها به فضای فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از مکان‌ها، مناسبات و انسان‌هایی را در بر می‌گیرد که کودک با آن‌ها ارتباط دارد. حضور در محیط‌های معنوی همچون حرم مطهر و مسجد می‌تواند بر روح و اندیشه انسان اثرگذار باشد؛ ازاین‌رو خانواده‌ها باید زمینه حضور فرزندان خود در محیط‌های سالم و سازنده را فراهم کنند و نسبت به فضاهایی که با ارزش‌های دینی و تربیتی تعارض دارند، حساس باشند.

وی با اشاره به نقش انسان‌های حاضر در محیط تربیتی افزود: خانه نیز می‌تواند با پیوند خوردن به فرهنگ اهل‌بیت(ع) به محیطی معنوی تبدیل شود. برگزاری مجالس اهل‌بیت(ع)، نام‌گذاری خانه به نام آن بزرگواران و زنده نگه‌داشتن یاد و معارف آنان در فضای خانواده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بر روحیه و نگرش فرزندان اثر بگذارد. در کنار محیط، انتخاب الگوهای انسانی سالم و شایسته نیز اهمیت فراوانی دارد.

کارشناس مسائل تربیتی با تأکید بر اینکه مادر باید در رفتار و گفتار خود الگویی اثرگذار برای فرزند باشد، اظهار داشت: فرزندان تنها به توصیه‌های والدین توجه نمی‌کنند، بلکه رفتار، معاشرت، نماز، قرآن‌خواندن و شیوه برخورد آنان را نیز می‌آموزند. بر همین اساس، مادر باید در کنار پایبندی به ظواهر دینی، اخلاق نیکو و رفتار شایسته داشته باشد تا محبوبیت و مقبولیت لازم برای اثرگذاری تربیتی در فرزند شکل بگیرد؛ چنان‌که در روایت آمده است: «کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ»؛ مردم را با غیر زبان خود به خوبی‌ها دعوت کنید.

تراشیون در پایان با تأکید بر نقش مکمل پدر و مادر در تربیت فرزندان، خاطرنشان کرد: پدر نیز باید برای فرزند خود تکیه‌گاهی امن و عاطفی باشد. حضور مؤثر پدر در خانواده، هرچند ممکن است از نظر زمانی محدود باشد، می‌تواند در ایجاد احساس امنیت و آرامش در فرزند نقش مهمی ایفا کند؛ ازاین‌رو تربیت نسل آینده نیازمند خانواده‌ای آگاه، محیطی سالم و والدینی است که پیش از هر توصیه‌ای، خود الگوی عملی ارزش‌ها و رفتارهای صحیح باشند.

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