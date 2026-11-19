به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حادثه‌ای تازه از سلسله حملات علیه مسیحیان در سوریه، اسقف «یوحنا عبدو عربش» اسقف اعظم حوزه کلیسایی «حمص»، «حماه»، «یبرود» و مناطق تابع آن از کلیسای کاتولیک «ملکایی»، هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. مهاجمان با ورود به دفتر او در ساختمان اسقف‌نشین واقع در مجاورت کلیسای «بانوی صلح» در شهر حمص، دست‌وپایش را بستند و وسایل دفتر را به سرقت بردند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این حادثه که شنبه گذشته رخ داد، اما کلیسا تا پریروز آن را رسانه‌ای نکرد، موجی از خشم را در محافل مسیحی سوریه برانگیخت. به‌ویژه آنکه تنها چند هفته تا عید کریسمس باقی مانده است. در دوره گذشته، مناسبت‌های مسیحی در سوریه نیز مانند دیگر رویدادهای مذهبی این جامعه با حملاتی همراه بوده‌اند که برخی کلیساها را به لغو برنامه‌ها و جلوه‌های جشن واداشته‌اند.

اهمیت این رویداد تازه از آن جهت بیشتر است که فرد هدف قرارگرفته از جایگاه اجتماعی و مذهبی برجسته‌ای برخوردار است. عربش ۷۴ ساله، تنها رئیس یک حوزه کلیسایی نیست، بلکه از چهره‌های شناخته‌شده کلیسایی و امدادرسانی در سوریه به شمار می‌رود. او ریاست سازمان «کاری‌تاس سوریه» را نیز بر عهده داشته و در سال‌های جنگ در مدیریت برنامه‌های بشردوستانه و امدادی و همچنین طرح‌های بازسازی خانه‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده، مشارکت کرده است.

اسقف‌نشین در بیانیه‌ای بسیار کوتاه اعلام کرد که حال اسقف عربش خوب است و نهادهای امنیتی حکومت جولانی، تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان حمله و روشن‌شدن ابعاد آن آغاز کرده‌اند.

در همین حال، «دیدبان آشوری حقوق بشر» این یورش را محکوم کرد و آن را نه صرفاً حمله به یک روحانی، بلکه تعرض به حرمت یک نهاد دینی دانست. این نهاد هشدار داد تکرار چنین حوادثی می‌تواند نگرانی مسیحیان درباره آینده حضورشان در سوریه را عمیق‌تر کند. دیدبان آشوری همچنین از مقام‌های حکومت جولانی خواست هرچه سریع‌تر نتایج تحقیقات را اعلام کنند، عاملان را تحت پیگرد قرار دهند و امنیت نهادهای دینی و کارکنان آن‌ها را تأمین کنند.

در بیانیه مشترکی که به امضای پاتریارک‌های کلیساهای «ارتدوکس یونانی»، «ارتدوکس سریانی» و «کاتولیک ملکایی» رسیده، آنان نیز تأکید کردند که حملاتی که شهروندان سوری و به‌ویژه مسیحیان را هدف می‌گیرد، نه اکنون و نه در گذشته، هرگز حوادثی فردی نبوده است.

امضاکنندگان این بیانیه، حمله به عربش را در پیوند با عملیات آدم‌ربایی و اخاذی از طریق درخواست باج دانستند که در شهر «سقیلبیه» و مناطق دیگر سوریه، رخ داده و شخصیت‌های مسیحی را هدف قرار داده است. تازه‌ترین مورد نیز ربودن «ماهر سنکری» طلاساز مسیحی سوری، بوده است.

در این بیانیه، ناتوانی نهادهای ذی‌صلاح حکومت جولانی در تأمین امنیت، مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: تکرار این حوادث، بدون واکنش یا اعلام نتایج تحقیقات، پرسشی بزرگ درباره آینده مسیحیان در سوریه، ایجاد می‌کند.

رهبران کلیسا خواستار توقف حملات و مجازات عاملان آن شدند و تأکید کردند که مسیحیان نباید به هدفی بی‌دفاع برای تعرض دیگران تبدیل شوند و رابطه آنان با دیگر شهروندان سوری باید بر پایه شهروندی برابر و حفظ صلح داخلی استوار باشد.

نگرانی مسیحیان سوریه از تداوم ناامنی و نبود پاسخ‌گویی

این مواضع از نگرانی عمیق محافل مسیحی در سوریه حکایت دارد، نگرانی‌ که به‌ویژه در سایه نبود شفافیت از سوی مقام‌های حکومت جولانی، تشدید شده است. این مقام‌ها، بارها از آغاز تحقیقات درباره حملاتی علیه مسیحیان سوریه خبر داده‌اند، اما در بیشتر پرونده‌ها نتایج این تحقیقات را اعلام نکرده‌اند. افزون بر این، برخی چهره‌های وابسته به گروه‌های تندرو نیز به مناصب دولتی در حکومت جولانی، راه یافته‌اند.

حمله به عربش در آستانه عید کریسمس رخ داده است. زمانی که از زمان سقوط حکومت بشار اسد، اعیاد مسیحیان سوریه به معیاری برای سنجش توانایی مقام‌های حکومت جولانی در برقراری امنیت، حفاظت از کلیساها و تضمین امکان برگزاری علنی مراسم مذهبی تبدیل شده‌اند. این مناسبت‌ها همچنین فرصتی برای ارزیابی این موضوع بوده‌اند که آیا مسیحیان سوریه می‌توانند به مناسبت اعیاد خود در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی حضور پیدا کنند یا نه.

با توجه به ناکامی حکومت جولانی در این آزمون‌ها و ادامه مصونیت عاملان نقض حقوق مسیحیان سوریه از مجازات، رهبران کلیسا در سوریه در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی خواستار کاهش جلوه‌های بیرونی جشن‌های کریسمس در این کشور شدند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که پس از حمله به اسقف‌نشین حماه و به آتش کشیده‌شدن درخت کریسمس در شهر سقیلبیه، فضای نگرانی و انتظار بر جامعه مسیحی سوریه، حاکم شده بود.

این عقب‌نشینی در سال جاری میلادی نیز تکرار شد. زمانی که کلیساهایی در دمشق و شهرهای دیگر سوریه در اقدامی همبستگی‌آمیز با شهر سقیلبیه و در اعتراض به خشونت‌های رخ‌داده، راهپیمایی‌های گروه‌های پیشاهنگ، برنامه‌های موسیقی و مراسم دسته‌جمعی یکشنبه نخل را لغو کردند.

پس از آن نیز، کمیته‌های کلیساهای مسیحی در شهر «صیدنایا» در ماه آگوست گذشته اعلام کردند که مراسم «اعیاد تجلی»، «مریم مقدس» و «صلیب» را به داخل کلیساها محدود می‌کنند. این تصمیم در اعتراض به بازداشت شماری از ساکنان این شهر توسط حکومت جولانی و در واکنش به ادامه آدم‌ربایی‌ها و نگرانی‌های امنیتی اتخاذ شد.

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