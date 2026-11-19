به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شیعیان استرالیا در بیانیه‌ای با عنوان «ایمان را از تعریف تروریسم خارج کنید»، خواستار اصلاح تعریف قانونی اقدام تروریستی در این کشور شد و تأکید کرد که قوانین مبارزه با تروریسم باید خشونت و انگیزه‌های پشت آن را هدف قرار دهند، نه باورهای دینی افراد را.

در این بیانیه آمده است که نهادهای مسلمان استرالیا در کنار رهبران کلیسا، کمیسیون‌های حقوق بشری، کارشناسان قوانین مبارزه با تروریسم و گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی، خواستار این اصلاح قانونی هستند. این درخواست پس از انتشار گزارش ناظر مستقل قوانین امنیت ملی استرالیا مطرح شده است؛ گزارشی که پس از بررسی ۱۵ماهه جیک بلایت، ناظر مستقل قوانین امنیت ملی استرالیا، منتشر شد و توصیه می‌کند در تعریف اقدام تروریستی، ایدئولوژی تعریف شود و مفهوم دین ذیل آن قرار گیرد.

شورای شیعیان استرالیا هشدار داده است که در تعریف کنونی قانون، اقدام تروریستی باید با هدف پیشبرد «یک هدف سیاسی، دینی یا ایدئولوژیک» انجام شده باشد. به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، استفاده از تعبیر «انگیزه دینی» در اظهارات مقامات، هم‌زمان به تقویت روایت‌های داعش، جریان‌های راست افراطی و رسانه‌های آسیب‌زا کمک می‌کند و این تصور نادرست را ترویج می‌دهد که اسلام مشوق تروریسم است؛ مسئله‌ای که به گفته آنان، احساس ناامنی و تحت فشار بودن را در میان مسلمانان افزایش می‌دهد.

در ادامه بیانیه تأکید شده است که پیوند دادن باور دینی با خطر، اعتماد میان خانواده‌ها، رهبران اجتماعی و نهادهای مسئول را تضعیف می‌کند؛ در حالی که پیشگیری از خشونت و حفظ امنیت عمومی به همکاری خانواده‌ها، اعلام به‌موقع نگرانی‌ها از سوی رهبران جوامع و تعامل سازمان‌های اجتماعی با پلیس وابسته است. این بیانیه همچنین می‌گوید داعش، که به‌طور فعال جامعه مسلمانان را هدف قرار می‌دهد، از اعتبار دینیِ منتسب به اقدامات خشونت‌آمیز و احساس بیگانگی ناشی از آن برای جذب نیرو استفاده می‌کند.

این نهاد در بخش دیگری از بیانیه، جریان‌های راست افراطی را نیز بهره‌مند از پیوند رسمی میان دین و تروریسم دانسته و می‌گوید جنبش‌های ضداسلامی طی دهه گذشته در رشد گروه‌های برتری‌طلب سفیدپوست در استرالیا نقش داشته‌اند. بیانیه برای نشان دادن ابعاد این نگرانی به گزارش تازه مؤسسه اسکنلون با عنوان «نقشه همبستگی اجتماعی ۲۰۲۶» استناد کرده که بر اساس آن، نگرش‌های منفی نسبت به مسلمانان به ۴۳ درصد رسیده و بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون را نشان می‌دهد.

شورای شیعیان استرالیا تأکید کرده است که این درخواست به یک جامعه خاص محدود نیست؛ چراکه بیش از ۳۰ مورد از اظهارنظرهای مکتوب ارائه‌شده به ناظر مستقل در جریان بررسی قانونی نیز خواستار حذف دین از تعریف اقدام تروریستی بوده‌اند. در میان حامیان این اصلاح، کارشناسان حقوق مبارزه با تروریسم، از جمله چهار دانشگاهی که ناظر مستقل برای بررسی این تعریف مأمور پژوهش کرده بود، حضور دارند. این پژوهشگران از دانشگاه‌های گریفیت، استرالیای غربی، ملی استرالیا و کوئینزلند، تغییر پیشنهادی را دارای «منافع قابل توجه، بدون هزینه واقعی» ارزیابی کرده‌اند.

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