خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: انسان، تحت‌تأثیر وسوسه‌ها، فکر می‌کند که ائمه (ع) به او توجه نکرده‌اند.

شیطان، به انسان ‌می‌گوید خدا به تو بی‌اعتنایی کرد و تو را دست کم گرفت تا در نتیجه انسان، حالتی طلبکارانه نسبت به خدا پیدا کند.

وقتی هم که انسان این حالت را پیدا کرد، دیگر قدمش به سمت عبادت، محکم حرکت نمی‌کند و دلش به طرف مناجات، خوب پیش نمی‌رود؛ چون فکر می‌کند آنچه حقش بوده را به او نداده‌اند و آنچه لازم داشته را خدا در اختیارش نگذاشته است.

شیطان، راهش اینست که کمبودها را به‌عنوان بی‌اعتنایی_خدا نسبت به انسان مطرح کند!

آن انسانی که کنار تو می‌نشیند و مدام از ضعف‌ها، نقص‌ها و مشکلات می‌گوید، خط او، خط شیطان است!

آن انسانی که از خوبی‌ها، پیشرفت‌ها و نتایج می‌گوید، او خط خدا را تصویر می‌کند.

برگرفته از دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله حائری شیرازی(ره)