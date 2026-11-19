به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ، آیین رونمایی از نرم‌افزار «کتابخانه متون کهن فارسی» همزمان با سومین روز سی و چهارمین هفته کتاب ۲۵ آبان ماه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین بهرامی رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان وادب فارسی و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور در سالن غدیر ساختمان بهارستان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبر راشدی نیا، معاون پژوهشی مرکز نور در معرفی این نرم افزار فاخر ادبی اظهارکرد: نرم‌افزار «کتابخانه متون کهن فارسی» در راستای توسعه پژوهش‌های دیجیتال در حوزه زبان و ادبیات فارسی به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) تولید شده است. این نرم‌افزار مجموعه‌ای شامل بیش از یک‌هزار عنوان کتاب و رساله از میراث مکتوب زبان فارسی تا قرن دهم را در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

وی افزود: نرم‌افزار «کتابخانه متون کهن فارسی» علاوه بر امکانات پیشرفته نمایش و جست و جوی متون، قابلیت‌های نوینی برای کاوش و تحلیل واژگان فراهم کرده است که از جمله می‌توان به بررسی بسامد تاریخی واژگان، مقایسه دایره واژگان آثار و نویسندگان و تحلیل واژگان در بافت متن، با امکاناتی همچون آمار، شواهد، هم‌نشین‌ها و واژگان مجاور اشاره کرد.

استاد حوزه ودانشگاه ادامه داد: استخراج واژگان متون و امکان مشاهده آمار کاربرد هر واژه در منابع مختلف بر اساس سیر تاریخی، ارائه توصیف واژگان، نمایش جایگاه واژه در متون کهن، بررسی هم‌نشینی واژگان در قالب ابر کلیدواژه‌ها، استخراج کلمات مشترک و کاربردهای گوناگون هر واژه (واژگان هم‌خانواده) از دیگر قابلیت‌های علمی و پژوهشی این نرم‌افزار فاخر است.

حجت الاسلام والمسلمین راشدی نیا افزود: این نرم افزار شامل؛ متن کامل ۱۰۷۲ عنوان کتاب و رساله در ۸۱۲ جلد، مشتمل بر متون کهن و کلاسیک فارسی، همراه با دسته‌بندی ساختاری در قالب نظم و نثر و دسته‌بندی موضوعی در حوزه‌های: شرعیات (تفسیر، ترجمه قرآن و فقه)، حکمت (الهیات، طبیعیات و ریاضیات)، اخلاق و آداب، کلام و عقاید، عرفان و تصوف، حکایات، تاریخ و تراجم، ادبیات و لغت، طب و دیگر علوم، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

وی بیان کرد: استخراج واژگان متون و امکان مشاهده آمار کاربرد هر واژه در منابع مختلف بر اساس سیر تاریخی؛ ارائه توصیف واژگان؛ نمایش جایگاه واژه در متون کهن؛ بررسی هم‌نشینی واژگان در قالب ابر کلیدواژه‌ها؛ امکان مشاهده واژگان مجاور هر واژه؛ استخراج مداخل مشترک و کاربردهای گوناگون هر واژه (واژگان هم‌خانواده) از ویژگی های این اثر فاخر ادبی است.

وی به قابلیت ها و دیگر امکانات این نرم افزار اشاره کرد و گفت: «امکان مقایسه واژگان میان دو یا چند کتاب (واژگان مشترک و غیرمشترک)، و نیز مقایسه دایره واژگان مشترک و غیرمشترک میان یک یا چند مؤلف»، «امکان مقایسه واژگان میان دو یا چند کتاب (واژگان مشترک و غیرمشترک)، و نیز مقایسه دایره واژگان مشترک و غیرمشترک میان یک یا چند مؤلف»، «بهره‌مندی از موتور جست‌وجوی پیشرفته نور، با قابلیت‌های: اولویت‌دهی پیشرفته به پاسخ‌ها؛ پالایش نتایج جست‌وجو بر اساس: کتاب، موضوعات، پدیدآور و زبان؛ انعطاف در برابر پیشوند و پسوند کلمات؛ محدودکردن جست‌وجو به: آیات، روایات و اشعار موجود در متون»، «امکان مشابهت‌یابی متن انتخابی با قابلیت تعیین درصد تشابه»، «امکان ایجاد میز پژوهشی جهت انجام و ثبت پژوهش‌های کاربر»، «متن قرآن کریم با قابلیت جست‌وجو در آیات، به همراه ترجمه»، «ارتباط واژگان متن با چند دوره لغت‌نامه به همراه قابلیت جست‌وجو و دسته‌بندی، مبتنی بر ریشه»، «کتاب‌شناسی و گزارش اجمالی درباره محتوای منابع و شرح‌حال نویسندگان کتب»، «دسترسی به ابزار «پژوهشگر»، جهت یادداشت‌برداری از کتب، برنامه و ساماندهی آن‌ها» و «امکان به‌روزرسانی برنامه از طریق اینترنت و ارسال نظر توسط کاربر» از جمله قابلیت های ارزشمند این نرم افزار است.

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