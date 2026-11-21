خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به فرزندشان امام سجاد (ع) فرمودند: «یا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»: [ای فرزندم، بپرهیز از ستم کردن به کسی که در برابر تو هیچ یاور و پشتیبانی جز خداوند ندارد].

همسرتان، فرزندتان و اینهایی که خیال می‌کنید مشکلی از ناحیۀ آنها ندارید، مشکل اصلیتان همین‌ها هستند! بچۀ شما که نمی‌تواند در مقابل شما از همسایه کمک بگیرد! شما هستید و خدا هست و بچه‌تان. اگر شما به بچه‌ات ظلم کنی و زور بگویی، بچه جز خدا یاور دیگری ندارد و چنین ظلمی، خطرناک‌ترین نوعِ ظلم است. ظلم به فرزند خیلی خطرناک است.

کسانی که وابسته به انسان هستند و تحت حمایت انسان هستند و نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند، ظلم به اینها، مشکل درست می‌کند. زن انسان جزء همین‌هاست. مرغ یا پرنده‌ای که در قفس است و غذایش را ما می‌دهیم، اگر مواظب غذایش نباشیم ظلم است.

البته زن هم باید رعایت کند که به مرد نگوید من این را می‌خواهم، آن را می‌خواهم، من این چیزها سرم نمی‌شود، کار ندارم تو داری یا نداری، باید فلان چیز را برایم بخری. خدا این حرف‌ها را می‌شنود. این حرف‌ها ظلم به شوهر نیست؟ زن باید به شوهرش بگوید تو فقط نان حلال به من بده، به فکرِ کم و زیادش نباش. به شوهرش بگوید اگر کم باشد اما حلال باشد، بهتر است.

برگرفته از دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله حائری شیرازی(ره)