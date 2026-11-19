به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد جاسم الاسماخ، نماینده ویژه وزیر امور خارجه این کشور، روز چهارشنبه ۲۷ آبان با ریچارد لیندسی، نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان، در دوحه دیدار و گفت‌وگو کرده است.

بر اساس اطلاعیه وزارت امور خارجه قطر که در صفحه رسمی ایکس این وزارتخانه منتشر شده، لیندسی در حال حاضر به دوحه سفر کرده است.

در این دیدار، دو طرف درباره همکاری‌های دوجانبه قطر و انگلیس و همچنین آخرین تحولات افغانستان تبادل نظر کردند.

وزارت امور خارجه قطر جزئیات بیشتری درباره محورهای مذاکرات یا موضوعات مشخص مطرح‌شده درباره افغانستان منتشر نکرده است.

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان که اخیراً به کابل سفر کرده بود، در روزهای گذشته با نمایندگان کشورهای مختلف در کابل، اسلام‌آباد و دوحه درباره وضعیت افغانستان گفت‌وگو کرده است. با این حال، جزئیات این رایزنی‌ها تاکنون منتشر نشده است.

لیندسی همچنین اخیراً در تماس تلفنی با رئیس دفتر نخست‌وزیر طالبان گفت‌وگو کرده است. دفتر نخست‌وزیر طالبان مدعی شده است که نماینده ویژه بریتانیا در این تماس، آمادگی لندن را برای میانجی‌گری میان طالبان و پاکستان اعلام کرده است.

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