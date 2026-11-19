به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی احکام سنگین صادرشده علیه جمعی از علمای شیعه بحرین، از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد و خواستار حمایت مجامع اسلامی و نهادهای بین‌المللی از حقوق علمای دینی و مردم مسلمان بحرین شد.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری جهان اسلام در برابر سیاست‌های تفرقه‌افکنانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، وحدت و برادری میان شیعه و سنی را مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های دشمنان و تقویت انسجام امت اسلامی دانست.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: صدور احکام سنگین و ظالمانه حبس ابد علیه جمعی از علمای برجسته و شخصیت‌های مذهبی شیعه بحرین، از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، عالم مجاهد و شخصیت برجسته جهان تشیع، و نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صنقور و حجت‌الاسلام علی الصدّدی، اقدامی تأسف‌بار و محکوم است که قلب مسلمانان و آزادگان جهان را جریحه‌دار می‌کند.

وی ضمن اعلام انزجار از این احکام و ابراز همبستگی و حمایت قاطع از علمای اعلام، روحانیون، مردم مؤمن و خانواده‌های آسیب‌دیده بحرین، تأکید کرد که عالمان دینی و شخصیت‌های مورد احترام جامعه اسلامی، سرمایه‌های معنوی امت اسلام هستند و برخوردهای قضایی و امنیتی با آنان، به‌ویژه در صورت نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی، نمی‌تواند موجب خاموش شدن صدای حق‌طلبی و مطالبه عدالت شود.

دری نجف‌آبادی با بیان اینکه شخصیت علمی، معنوی و اجتماعی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و دیگر علمای برجسته بحرین، جایگاهی شناخته‌شده در میان مسلمانان دارد اضافه کرد: ملت‌های مسلمان، هرگز نسبت به فشارها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه این عالمان بی‌تفاوت نخواهند بود.

وی افزود: محکومیت غیابی چنین شخصیت‌هایی و صدور احکام سنگین علیه ده‌ها تن از روحانیون و سخنرانان مذهبی، ضرورت توجه جدی مجامع اسلامی، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت حقوقی و انسانی آنان را دوچندان می‌کند آنچه امروز در بحرین و برخی دیگر از کشورهای منطقه علیه جریان‌های دینی و شخصیت‌های مؤثر جهان اسلام جریان دارد، باید در بستر سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و تلاش آنان برای تضعیف قدرت و انسجام امت اسلامی مورد توجه قرار گیرد. دشمنان جهان اسلام، با بهره‌گیری از اختلافات داخلی، فشارهای سیاسی و امنیتی و دامن زدن به شکاف‌های مذهبی، درصدد تضعیف جبهه مقاومت و جلوگیری از شکل‌گیری وحدت و اقتدار ملت‌های مسلمان هستند.

دری نجف‌آبادی تاکید کرد: جهان اسلام باید با بصیرت و هوشیاری، اهداف و پیامدهای این سیاست‌ها را بشناسد و اجازه ندهد سرنوشت ملت‌های مسلمان به دست قدرت‌های استکباری و حامیان رژیم صهیونیستی رقم بخورد.

وی وظیفه امروز علمای اعلام، مراجع عظام، مجامع دینی، شخصیت‌های سیاسی و نخبگان جهان اسلام را دفاع از حقوق ملت مسلمان بحرین و علمای مظلوم این کشور با موضعی واحد و مسئولانه دانست که خواستار لغو احکام صادرشده، رعایت عدالت قضایی، توقف برخوردهای محدودکننده با فعالیت‌های مشروع دینی و آزادی محکومان و بازداشت‌شدگان شوند.

دری نجف‌آبادی تاکید کرد: سکوت در برابر تضییع حقوق عالمان دینی و مردم مسلمان، با مسئولیت دینی و انسانی امت اسلامی سازگار نیست.

وی مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحکیم وحدت و برادری میان مسلمانان دانست و افزود: شیعه و سنی، دو شاخه از درخت تنومند امت اسلامی و دارای مشترکات عمیق اعتقادی و تاریخی هستند و هیچ اختلاف و رقابت سیاسی نباید بهانه‌ای برای تضعیف این پیوند مقدس شود. امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، همبستگی، اتحاد کلمه و ایستادگی در برابر ظلم، اشغالگری و سلطه‌طلبی نیاز داریم.

آیت‌الله دری نجف آبادی در پایان از خداوند متعال، عزت و سربلندی ملت مسلمان بحرین، سلامتی و توفیق علمای اعلام، به‌ویژه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و دیگر عالمان و شخصیت‌های دینی این کشور را مسئلت کرد و بیان داشت: امیدوارم با بیداری و همبستگی امت اسلامی، توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان نقش بر آب شود و عدالت، آزادی و کرامت انسانی در سراسر جهان اسلام تحقق یابد.

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