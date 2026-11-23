خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: انسان باید جدول زندگی‌اش را درست حل کند و امور زندگی‌اش را محکم و متشابه کند؛ مثلاً وقتی می‌خواهد ازدواج کند، از خودش بپرسد: من که هستم؟ به چه نوع زنی نیاز دارم؟ همسر من باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ خود من باید چه خصوصیاتی برای همسرم داشته باشم؟ اینها محکمات است.

اما ما چه‌کار می‌کنیم؟ از متشابهات شروع می‌کنیم.

می‌گوییم: من او را پسندیده‌ام، او هم من را پسندیده است؛ تمام شد و رفت! چند صباحی با هم زندگی می‌کنند، بعد از هم سیر و جدا می‌شوند؛ چون جدول زندگیشان را محکم و متشابه نکردند. دین، اخلاق و عقل که از محکمات هستند را در نظر نگرفته‌اند.

در عرفان هم سراغ اخلاق عرفا نروید و بدانید که این جزء متشابهات است. حالِ هرکس مربوط به خودش است. محکماتِ آیات قرآن و روایات را بگیرید و عرفانتان را بر مبنای محکمات قرار بدهید، نه متشابهات.

این قصه و آن قصه و این حکایت و آن حکایت و این شخص چنین کرد و آن شخص چنان کرد، برایتان مهم نباشد؛ اگر دنبال این چیزها رفتید، دیگر برنمی‌گردید.

محکمات= امور یقینی و اطمینانی

متشابهات= امور مشکوک و محل تردید

برگرفته از دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله حائری شیرازی(ره)