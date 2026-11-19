زویف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس روسیه اظهار داشت: «همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی خراسان (داعش خراسان) نیز در افغانستان فعالیت می‌کنند.»

او درباره فعالیت داعش خراسان گفت: «این گروه فشار قابل‌توجهی بر مقامات بالفعل افغانستان وارد می‌کند و درصدد انجام عملیات، هم در داخل این کشور و هم در خارج از مرزهای آن است.»

معاون موقت دبیرکل سازمان ملل افزود: «بر اساس شواهد موجود، این گروه در حال بازسازی توانمندی‌های خود است. اطلاعاتی از برخی کشورهای عضو سازمان ملل دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد داعش خراسان به تجهیزات تاکتیکی مدرن، از جمله هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد)، دسترسی دارد. این مسئله چالش مشخصی است که همه ما باید برای مقابله با آن اقدام کنیم.»

زویف همچنین به فعالیت تحریک طالبان پاکستان (TTP) در افغانستان اشاره کرد و گفت این گروه مستقر در افغانستان با القاعده روابط نزدیکی دارد و حملات تروریستی آن عمدتاً پاکستان را هدف قرار می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالیت گروه‌های مسلح و تروریستی در افغانستان و پیامدهای امنیتی آن برای کشورهای منطقه، همچنان از موضوعات مورد توجه سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی است.

حکومت طالبان اما بارها اعلام کرده که داعش را در افغانستان از بین برده و در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در این کشور فعالیت ندارد.

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