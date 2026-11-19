به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین تشییع و تدفین پیکر مرجع عالیقدر شیعه آیت‌الله «حسین وحید خراسانی» روز پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از مدرسه علمیه آیت‌الله خویی مشهد به سمت چهارراه شهدا و سپس حرم مطهر رضوی و در پایان در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

پیکر این مرجع عالیقدر پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و بنا به وصیت خود ایشان، درخواست خانواده و موافقت تولیت آستان قدس رضوی در رواق دارالسعاده پایین پای مبارک حضرت آرام گرفت.

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ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه عصر امروز نیز مراسم گرامیداشت این مرجع عالیقدر از سوی رهبر معظم انقلاب در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، دارالسعاده از رواق‌های شرقی حرم مطهر رضوی است که ساخت آن به دوره قاجار بازمی‌گردد. پس از احداث صحن نو (صحن آزادی کنونی) و در زمان حکمرانی الله‌یارخان آصف‌الدوله در خراسان (۱۲۵۱ تا ۱۲۶۳ هجری قمری)، فضای میان ایوان طلای ناصری و گنبد حاتم‌خانی مسقف، «دارالسعاده» نام گرفت. این رواق از شمال به رواق‌های الله‌وردی‌خان و دارالضیافه، از جنوب به رواق دارالسرور، از شرق به ایوان طلای ناصری و از غرب به رواق حاتم‌خانی محدود می‌شود.

رواق دارالسعاده در وسیع‌ترین بخش خود حدود ۱۵ متر طول، ۱۳ متر عرض و ۱۵ متر ارتفاع دارد و مساحت آن نزدیک به ۱۶۲ مترمربع است. سقف گنبدی این رواق بر یک چهارطاقی استوار شده و محل اتصال گنبد به دیوارها با فیل پوش‌های کاربندی و مقرنس‌کاری، به شکلی هنرمندانه از چهارگوش به دایره تبدیل شده است؛ ویژگی‌ای که بر ارزش معماری این فضای تاریخی می‌افزاید.

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