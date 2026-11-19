یونیسف در این پیام، سخنان خدیجه، دانش‌آموز ۹ ساله کلاس دوم مدرسه میرولی در شهر مزارشریف را بازتاب داده است که می‌گوید: «می‌خواهم دکتر شوم.»

این نهاد سازمان ملل متحد با اشاره به آرزوی این دانش‌آموز افغان تأکید کرده است: «آموزش حق هر کودک است.»

یونیسف همچنین با گرامیداشت روز جهانی کودک، پیام خود را این‌گونه مطرح کرده است: «سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده است.»

محرومیت آموزشی کودکان در افغانستان

با وجود تأکید سازمان ملل بر حق آموزش همه کودکان، دسترسی کودکان افغانستان به آموزش با موانع جدی روبه‌رو است. مشکلات اقتصادی، فقر خانوارها و ناتوانی والدین در تأمین هزینه‌های تحصیل، از جمله خرید لوازم‌التحریر، پوشاک و هزینه رفت‌وآمد، باعث شده است شماری از کودکان، به‌ویژه پسران، از تحصیل بازبمانند یا برای کمک به تأمین مخارج خانواده وارد بازار کار شوند.

در کنار این مشکلات، دختران بالاتر از کلاس ششم نیز همچنان از ادامه تحصیل در مدارس متوسطه و دبیرستان‌ها محروم‌اند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، آموزش دختران در مقاطع بالاتر از پایه ششم را ممنوع کرده‌اند؛ محدودیتی که میلیون‌ها دختر دانش‌آموز را از حق ادامه تحصیل و دستیابی به آینده آموزشی و شغلی محروم ساخته است.

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی یونسکو و یونیسف در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵)، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دختر افغان از تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم محروم شده‌اند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش متوسطه و عالی را برای دختران و زنان ممنوع کرده است.

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