به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی رمضانی، مدیر باغ کتاب تهران، روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت «جان‌فدایان وطن؛ هم‌رکاب با دریاقلی برای ایران» با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از حاضران و برگزارکنندگان این مراسم اظهار کرد: هر یک از حاضران و همراهان این رویداد، به دلیلی در این جمع حضور یافته‌اند و پیوندی با موضوع و مناسبت آن دارند.

وی با اشاره به شکل‌گیری باغ کتاب تهران افزود: ایده راه‌اندازی این مجموعه به سال ۱۳۸۲ و دوره جدید برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازمی‌گردد؛ زمانی که این ضرورت احساس شد که مردم نباید برای آشنایی با تازه‌های نشر و دسترسی به کتاب، تنها منتظر چند روز برگزاری نمایشگاه کتاب باشند، بلکه لازم است فضایی فراهم شود تا در طول سال نیز امکان مراجعه و بهره‌مندی از تازه‌های نشر را داشته باشند.

مدیر باغ کتاب تهران ادامه داد: امروز این مجموعه به یک مرکز فرهنگی زنده تبدیل شده و در کنار دیگر مجموعه‌هایی که در دوران جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند، در حال فعالیت و خدمت‌رسانی به مردم است.

رمضانی با تشریح ظرفیت‌های باغ کتاب تهران گفت: این مجموعه دست‌کم در چهار حوزه فرهنگی، هنری، سینمایی، علم و فناوری و همچنین فراغت و سرگرمی به مردم خدمات ارائه می‌کند. دو کتاب‌فروشی با مساحت حدود چهار هزار مترمربع، در کنار مجموعه‌های هنری، سینمایی و علمی و فناوری، بخشی از ظرفیت‌های این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به حضور بازدیدکنندگانی از استان‌های مختلف کشور در باغ کتاب تهران، این ظرفیت را نعمتی دانست که باید قدر آن را شناخت و افزود: این موضوع را از باب یادآوری نعمت‌ها و همچنین پاسداشت یاد رهبر شهید انقلاب مطرح می‌کنم.

رمضانی در ادامه به فضاسازی مراسم و تصاویر به‌نمایش‌درآمده در محل برگزاری اشاره کرد و گفت: تصاویری که در اطراف این فضا قرار گرفته‌اند، تلاش می‌کنند حال‌وهوای آبادان قهرمان را به این مراسم بیاورند؛ از نخلستان‌هایی که شهید دریاقلی به سمت آنها رکاب زد تا رودخانه بهمن‌شیر، پالایشگاه و دیگر نمادهای این منطقه، تا خاطره آن حماسه بزرگ و مردمی بار دیگر یادآوری شود.

مدیر باغ کتاب تهران در پایان ضمن قدردانی از همه افرادی که در برگزاری این رویداد مشارکت داشتند، به‌ویژه دست‌اندرکاران خبرگزاری دفاع مقدس و دیگر همراهان و برگزارکنندگان، اظهار کرد: حضور و همراهی همه شما عزیزان برای ما در باغ کتاب تهران مایه افتخار است.

وی ابراز امیدواری کرد این مراسم مورد رضایت خداوند متعال، امام شهید و شهیدانی قرار گیرد که الگوی ملت ایران هستند و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی باید لبیکی به استمرار تاریخی روحیه جان‌فدایی در میان آحاد ملت ایران باشد؛ روحیه‌ای که در دفاع از ایران اسلامی، پاسداری از ارزش‌ها و حفظ و حراست از یکپارچگی و قدرت منحصربه‌فردی که خداوند به این ملت عطا کرده است، جلوه‌گر می‌شود.

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