به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت «جان‌فدایان وطن؛ هم‌رکاب با دریاقلی برای ایران» با اشاره به جایگاه انسان در اندیشه اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال انسان را خلیفه خود بر روی زمین قرار داده و همه عظمت کائنات، میلیاردها کهکشان و اجرام آسمانی با همه بزرگی‌شان برای این موجود باعظمت آفریده شده است.

وی با انتقاد از نگاه مادی‌گرایانه به انسان افزود: برخی تفکرات مادی، جایگاه انسان را تنزل می‌دهند و در نگاه غربی، انسان موجودی خودخواه و خودمحور معرفی می‌شود که در پی منافع شخصی و لذت‌جویی از دنیاست و در برابر جامعه احساس مسئولیتی ندارد. بر اساس چنین نگاهی، انسان باید استعدادهای خود را در مسیر تأمین منافع شخصی و بهره‌مندی بیشتر از دنیا به کار بگیرد؛ حتی اگر این مسیر به کشتار انسان‌ها، چپاول ثروت ملت‌های دیگر و غارت منابع طبیعی آنان منجر شود.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: در برخی دیگر از تفکرات مادی نیز اساساً شأن و اختیاری برای انسان قائل نیستند و او را محصول فرایندهای اجتماعی و موجودی مجبور و فاقد اختیار می‌دانند که باید رفتارهای مشخصی از خود بروز دهد. این دو رویکرد را می‌توان در قالب تفکرات سوسیالیستی و لیبرالیستی مشاهده کرد.

سردار نقدی با بیان اینکه اسلام برای جوهر و حقیقت وجودی انسان ارزش و جایگاه قائل است، گفت: در این مکتب، انسان خلیفه خداوند و موجودی مختار و مسئول شناخته می‌شود. خداوند انسان را مجبور نیافریده، بلکه به او اختیار داده است تا مسیر زندگی خود را انتخاب کند؛ اما اگر انسان فطرت خود را حفظ کرده و در مسیر هدف آفرینش حرکت کند، از این اختیار برای کمال جامعه و بشریت بهره می‌گیرد، نه برای لذت‌جویی فردی.

وی افزود: انتخاب انسان در اندیشه اسلامی، انتخابی مسئولانه در برابر جامعه است و همین نگاه است که مفاهیمی همچون انفاق، ایثار و شهادت را معنا می‌کند. شهید کسی است که با آگاهی، اراده و اختیار، فرصت زندگی خود را در راه تحقق حقیقت و اهداف متعالی جامعه فدا می‌کند.

مشاور عالی فرمانده سپاه با اشاره به اینکه تکامل انسان و جامعه در گرو حرکت به سوی عدالت و حاکمیت حقیقت است، اظهار کرد: جامعه زمانی به تکامل نزدیک می‌شود که انسان‌ها با اراده خود برای تحقق عدالت تلاش کنند، ایثار و انفاق داشته باشند و زندگی خود را در مسیر این هدف قرار دهند.

سردار نقدی با اشاره به شخصیت دریاقلی سورانی، او را نمونه‌ای از انسان مسئول و ایثارگر دانست و گفت: دریاقلی هنگامی که با خطری روبه‌رو شد که امنیت و حق جامعه و جان مردم را تهدید می‌کرد، برای برطرف کردن آن، خود را به خطر انداخت. کسی از بیرون به او دستور نداده بود و اگر آن اقدام را انجام نمی‌داد، کسی در دنیا او را بازخواست نمی‌کرد؛ اما احساس مسئولیت درونی و فطرت پاکش او را به میدان آورد. ایثار در همین مکتب معنا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به حضور داوطلبانه در میدان‌های خطر افزود: امروز افرادی را می‌بینیم که عاشقانه و داوطلبانه وارد میدان می‌شوند و حتی نیروهای هوافضا برای حضور در صحنه و انجام مأموریت در شرایط زیر آتش، با یکدیگر رقابت می‌کنند. این سلسله پرافتخار شهدا و ایثارگران، معنای حقیقی انسان را متجلی کرده و نمونه عینی انسان مسئول را به جامعه بشری نشان داده‌اند.

نقدی با تأکید بر نقش امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در تربیت چنین جامعه‌ای تصریح کرد: وقتی به مسیر انقلاب اسلامی و تأثیر آن در تکامل این تفکر نگاه می‌کنیم، باید خود را مدیون امام راحل و امام شهید بدانیم؛ چراکه این دو بزرگوار توانستند جامعه‌ای را بر اساس اندیشه مسئولیت‌پذیری و ایثار تربیت کنند.

وی با یادآوری تأکید امام خمینی(ره) بر تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی خاطرنشان کرد: معنای این تعبیر آن بود که همه مردم باید در صحنه حضور داشته باشند و احساس مسئولیت کنند. این نگاه بر اساس آموزه‌های پیامبر اعظم(ص) شکل گرفته است؛ زیرا هر انسانی که خلیفه خداوند بر روی زمین است، باید در برابر جامعه و آنچه پیرامون او می‌گذرد احساس مسئولیت داشته باشد. این همان مسیر تکامل انسان است.

مشاور عالی فرمانده سپاه در ادامه اظهار کرد: هنگامی که بالگردهای آمریکایی از مسیرهای صعب‌العبور و غیرمسکونی این مناطق وارد شدند، چوپانان حاضر در منطقه، بدون دریافت هیچ دستوری، بر اساس همان احساس مسئولیت درونی و فطرت پاکی که در وجود دریاقلی سورانی نیز جلوه‌گر بود، تفنگ‌های شکاری خود را برداشتند و به سمت بالگردها شلیک کردند.

وی گفت: این افراد با اقدام خود، بالگردها را با تلفات و خساراتی مواجه کردند و نیروهای مهاجم را به عقب‌نشینی واداشتند. چنین روحیه‌ای است که یک ملت را شکست‌ناپذیر می‌کند.

سردار نقدی با اشاره به حضور مستمر مردم در خیابان‌ها گفت: وقتی مردم ۲۶۵ شب در خیابان‌ها حضور دارند، این حضور نشان‌دهنده احساس مسئولیت آنان است. مردم نمی‌گویند چون دشمن تجاوز کرده، ارتش و نیروهای مسلح باید بجنگند و ما به زندگی عادی خود ادامه دهیم؛ بلکه هرکس در هر جایگاهی، خود را در برابر کشور مسئول می‌داند و برای مقابله با دشمن وارد میدان می‌شود.

وی ادامه داد: دشمن با همه تجهیزات و امکانات خود نمی‌تواند در برابر ملتی که چنین روحیه‌ای دارد، به‌راحتی به اهدافش برسد.

مشاور عالی فرمانده سپاه با تأکید بر اینکه احساس مسئولیت عمومی تنها راه مقابله با قدرت‌های سلطه‌گر است، اظهار کرد: اگر بشریت می‌خواهد بر قدرت‌های شیطانی و جنایتکار، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، غلبه کند، باید همین روحیه مسئولیت‌پذیری را در خود زنده کند.

وی با اشاره به تحولات و اعتراضات جوانان در کشورهای اروپایی افزود: امروز شاهد حضور جوانان در صحنه‌های اعتراضی در اروپا هستیم. برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند این اعتراضات را به مسائل آموزشی، کمبود کلاس‌های درس یا مشکلات معیشتی مرتبط کنند؛ در حالی که به اعتقاد من، این جوانان از فرصت اعتراضات صنفی برای بیان مطالبات و دیدگاه‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند.

سردار نقدی با اشاره به حضور پرچم فلسطین در تجمعات اعتراضی در فرانسه، آلمان و انگلیس گفت: وقتی در دست مردم و جوانان این کشورها پرچم فلسطین دیده می‌شود، روشن است که موضوع فراتر از مسائل صنفی و آموزشی است. مردم بیدار شده‌اند و روحیه احساس مسئولیت در برابر سرنوشت بشریت در میان جوانان زنده شده است.

وی این تحولات را متأثر از آموزه‌ها و رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد که این بیداری روزبه‌روز گسترش یابد و در نقاط مختلف جهان، انسان‌هایی همچون دریاقلی سورانی و دیگر ایثارگران برای دفاع از حقیقت و مقابله با ظلم به میدان بیایند.

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