به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت «جان‌فدایان وطن؛ هم‌رکاب با دریاقلی برای ایران» با تأکید بر نقش شهدا در شکل‌گیری اقتدار دفاعی کشور گفت: قدرت موشکی، پهپادی و پدافندی ایران حاصل مجاهدت شهیدانی همچون حاج حسن تهرانی‌مقدم و سردار شهید حاجی‌زاده و تلاش نسل‌های مختلف نیروهای متخصص کشور است و امروز نیروهای مسلح با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام دشمن ایستاده‌اند.

وی در ابتدای سخنان خود با یادآوری بیانات امام خمینی(ره) درباره ملت ایران اظهار کرد: امام راحل فرموده‌اند ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله(ص) و مردم کوفه و عراق در دوران امیرالمؤمنین(ع) و امام حسین(ع) هستند. امام خمینی(ره) مردم را این‌گونه شناخته بود و ملت ایران نیز در طول سال‌های پس از انقلاب، از جمله در هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی بعدی، شایستگی این توصیف را نشان داده‌اند.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به نقش مردم در تحولات و دفاع از کشور افزود: مردم ایران در مقاطع مختلف، به‌ویژه در جنگ‌های اخیر، با حضور و مسئولیت‌پذیری خود حماسه‌های بزرگی آفریدند. باید به شهیدانی درود فرستاد که اقتدار امروز کشور بر شانه‌های آنان استوار شده است؛ اگر مجاهدت شهدا نبود، امروز در چنین جایگاهی قرار نداشتیم.

بلالی با گرامیداشت یاد شهید دریاقلی سورانی گفت: شهید دریاقلی در مقطع حساس تاریخی، اقدام بزرگی انجام داد و توانست ورق را برگرداند و شرایط را از وضعیتی که دشمن با پیشروی و شلیک گلوله‌ها بر ما تحمیل کرده بود، به مرحله مقابله و دفاع تغییر دهد. امروز نیز مردمی که در مکتب امام خمینی(ره) تربیت شده‌اند، با همین روحیه در کنار انقلاب و نظام ایستاده‌اند و در شکل‌گیری قدرت و اقتدار کشور نقش دارند.

وی با اشاره به تجربه همکاری خود با شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم و سردار شهید حاجی‌زاده اظهار کرد: افتخار شاگردی شهید بزرگوار حاج حسن تهرانی‌مقدم و همکاری با سردار شهید حاجی‌زاده را داشته‌ام و از نزدیک شاهد بودم که این شهیدان چگونه با تکیه بر روحیه خودباوری و اعتقاد به توان داخلی، برای تحقق اهداف انقلاب تلاش کردند و کشور را به جایگاه کنونی در عرصه دفاعی رساندند.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به شرایط ایران در دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، شهرهای ما هدف حملات قرار می‌گرفتند و سلاح مناسبی برای دفاع از خود در اختیار نداشتیم. با لطف الهی، تعداد محدودی موشک و سکوی پرتاب در اختیار کشور قرار گرفت و متخصصان ایرانی تلاش کردند این تجهیزات را تکثیر کنند و دانش ساخت و تولید آنها را در داخل بومی‌سازی کنند.

بلالی ادامه داد: شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم از همان ابتدا نگاهش صرفاً به یادگیری شیوه آماده‌سازی و پرتاب موشک محدود نبود. زمانی که در سال ۱۳۶۳ برای آموزش موشک اسکاد به سوریه رفتیم، به ما تأکید می‌کرد که فقط به دنبال یادگیری نحوه آماده‌سازی و پرتاب موشک نباشیم، بلکه باید بدانیم در صورت بروز ایراد در بخش‌های مختلف، چگونه آن را تعمیر کنیم و نگهداری و پشتیبانی تجهیزات چگونه انجام می‌شود. نگاه او از همان ابتدا، ایجاد و گسترش یک توان دفاعی مستقل بود.

وی افزود: شهید تهرانی‌مقدم تعدادی از جوانان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف را در وزارت سپاه آن زمان گرد هم آورد و کار مهندسی معکوس روی دو موشکی را که از لیبی به دست آمده بود، آغاز کرد. این تلاش‌ها ادامه یافت تا جایی که پس از قطع همکاری لیبی تحت فشار آمریکا و شوروی، تیم تحقیقاتی و مهندسی معکوس توانست به رفع مشکلات و تکمیل کارهای انجام‌شده روی سکوی پرتاب کمک کند و زمینه شلیک نخستین موشک ساخت داخل را فراهم آورد.

بلالی با اشاره به اینکه این روند، آغاز شکل‌گیری قدرت موشکی ایران بود، تصریح کرد: به‌تدریج به جایگاهی رسیدیم که امروز موشک، پهپاد، سامانه‌های پدافندی و دیگر تجهیزات مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید می‌کنیم و در ساخت این تجهیزات وابستگی به خارج نداریم. این قدرت را شهدا برای ما به یادگار گذاشتند؛ انسان‌هایی که از آسایش و استراحت خود گذشتند تا اقتدار کشور را ایجاد و آن را عملیاتی کنند.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم با قدرت‌هایی روبه‌رو شدیم که تصور نمی‌کردند نتوانند بر ایران غلبه کنند و گمان می‌کردند در سه یا چهار روز کار را به پایان خواهند رساند؛ اما به لطف خدا و با هدایت‌های رهبر شهید انقلاب، توانستیم پایداری و توان دفاعی خود را نشان دهیم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به رصد تحولات و تجربه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت: رهبر شهید انقلاب، تحرکات و روش‌های نظامی آمریکا را در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، از جمله در جنگ افغانستان و عراق و دیگر درگیری‌های اطراف ایران، به‌دقت دنبال می‌کردند. ما نیز این تحولات را رصد کردیم، طرح‌های مقابله‌ای خود را آماده ساختیم و برای اجرای آنها رزمایش‌های مختلفی از جمله رزمایش‌های پیامبر اعظم(ص) برگزار کردیم. این آمادگی‌ها در میدان عمل مورد ارزیابی قرار گرفت و توانستیم پایداری خود را نشان دهیم و تجهیزات دفاعی‌مان را حفظ کنیم.

بلالی با اشاره به نقش نسل‌های جدید نیروهای متخصص در توسعه صنایع دفاعی افزود: امروز کار به‌گونه‌ای پیش رفته است که برای اجرای عملیات‌ها دیگر نیازی به حضور فرماندهان ارشد در همه مراحل نیست و نیروهای تربیت‌شده می‌توانند مأموریت‌ها را انجام دهند.

وی برای توضیح روند توسعه توان موشکی کشور به مقایسه شرایط دوران دفاع مقدس با وضعیت کنونی پرداخت و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، برای شلیک یک موشک، خودرویی از تهران حرکت می‌کرد و شهید تهرانی‌مقدم، بنده و تعدادی دیگر از فرماندهان و نیروها به کرمانشاه می‌رفتیم تا یک موشک شلیک کنیم و بازگردیم؛ اما امروز به برکت بومی‌سازی و توسعه توان دفاعی، در یک عملیات امکان شلیک چند صد موشک با مشارکت نیروهایی فراهم شده است که ممکن است تنها دو، چهار یا ۱۰ سال سابقه خدمت داشته باشند. این تحول نتیجه همان مسیری است که شهید تهرانی‌مقدم در حوزه موشکی آغاز کرد و سردار شهید حاجی‌زاده در حوزه‌های موشکی، پدافندی، پهپادی و فضایی آن را ادامه داد.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه و حمایت از کشور تأکید کرد: مردم عزیزی که اکنون بیش از ۲۶۰ شب در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور دارند، مطمئن باشند نیروهای مسلح با قدرت و آمادگی کامل ایستاده‌اند و برای پاسخ به هر اقدام دشمن آماده‌اند. هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد و به اذن خدا، همه امکانات فراهم است و نیروهای مسلح آماده مقابله هستند.

بلالی همچنین وحدت میان مسئولان و بخش‌های مختلف کشور را از عوامل مهم عبور از مشکلات دانست و گفت: امروز در حوزه‌های مختلف حکمرانی، سیاست، دیپلماسی و میدان، وحدت و هماهنگی وجود دارد. مسئولان به تأکید رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت حفظ اتحاد مقدس توجه کرده‌اند و امیدواریم این همدلی همچنان حفظ شود و با همین وحدت و قدرت، مسیر پیشرفت کشور ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به نقش بخش‌های غیرنظامی در پشتیبانی از کشور افزود: در کنار نیروهای نظامی، مجموعه‌هایی مانند هلال‌احمر، آتش‌نشانی و نیروهای فعال در حوزه برق، انرژی، پل‌سازی و راه‌سازی نیز با همان روحیه مسئولیت‌پذیری وارد میدان شده‌اند. وقتی جاده یا پلی آسیب می‌بیند، نیروهای مربوطه تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان آن را بازسازی کنند و دوباره امکان تردد فراهم شود؛ همچنین در صورت آسیب‌دیدن کابل‌ها و دکل‌های برق، نیروهای متخصص برای تعمیر و برقراری مجدد خدمات اقدام می‌کنند.

بلالی ادامه داد: همه مردم و بخش‌های مختلف کشور پای کار هستند و همین اتحاد موجب شده است مشکلات را با همکاری یکدیگر پشت سر بگذاریم و دشمن را مأیوس کنیم. وحدت، همان رمزی است که رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند و باید آن را بیش از گذشته تقویت کنیم تا دشمن نتواند در بخش‌های مختلف کشور نفوذ و اختلاف ایجاد کند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ هماهنگی در میان مسئولان اظهار کرد: در هفته‌ها و روزهای گذشته نیز شاهد بودیم که مسئولان در موضوعات مختلف با صدایی واحد موضع‌گیری کردند و دشمن متوجه شد که دیگر نمی‌تواند مانند گذشته با ایجاد اختلاف و اتلاف وقت به اهداف خود برسد. این وحدت، رمز پیروزی ماست و باید با قدرت بیشتری آن را ادامه دهیم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای گفت: خدا را شکر می‌کنیم که رهبری ایشان افق‌های جدیدی را پیش روی ما گشوده است.

بلالی در پایان با تأکید بر اینکه تحقق تمدن نوین اسلامی دست‌یافتنی است، گفت: همان روحیه معنوی و خودباوری که امام خمینی(ره) با تعبیر «ما می‌توانیم» در جامعه ایجاد کردند، در نیروهای مسلح نیز به نمایش درآمده است. نیروهای مسلح توانسته‌اند این باور را در عمل نشان دهند و امیدواریم با تقویت هرچه بیشتر توان دفاعی کشور، این مسیر با قدرت ادامه یابد.

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