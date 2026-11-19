به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت مجمع محبان اهل بیت(ع) افغانستان بدین شرح است

به مناسبت ارتحال آیت الله وحید خراسانی (ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

اذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

مجمع محبان اهل بیت (ع) افغانستان ارتحال ملکوتی فقیه واراسته آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی را به امت مسلمه، بیت معظم آن فقیه فقید، حوزات علمیه، مراجع عظام تقلید و امام عصر مهدی موعود ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء تسلیت می گوید.

آیت العظمی وحید خراسانی مخلص اهل بیت (ع) مخصوصا شیفته و دلباخته فاطمه زهرا (س) بود و خدمات علمی کم نظیری را در حوزه علمیه قم ارائه و هزاران فقیه و صاحب نظر در علوم اسلامی را تربیت نموده، بی شک مصداق " إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ" می باشد.

مجمع محبان اهل بیت (ع) افغانستان در پایان این مصیبت عظمی را به جهان اسلام تسلیت گفته از خداوند متعال بر آن فقیه صمدانی و عارف واصل علو درجات و بهشت برین استدعا دارد.

مجمع محبان اهل بیت (ع) افغانستان

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