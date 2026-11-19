به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم برترین های سال فوتبال آسیا، از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن تئاتر آکسرا کینگ پاور بانکوک آغاز شد.

فوتبال ایران امسال ۴ نماینده در بخش های مختلف دارد. علیرضا بیرانوند کاندیدای مرد سال فوتبال آسیا، مرضیه جعفری کاندیدای سرمربی سال زنان، و سعید احمدعباسی و حسین طیبی هم کاندیدای مرد سال فوتسال آسیا هستند.

تمام اعضای ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) حضور دارند و شرکت امروزِ جانی اینفانتینو در این مراسم، حائز اهمیت است. امروز مهلت نامزدی برای ریاست فیفا به پایان می‌رسد و کنفدراسیون فوتبال آسیا مهم‌ترین کنفدراسیون قاره‌ای حامی او به شمار می‌رود. حضور امروزِ او به اندازه خودِ جایزه، توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

در بخش برترین بازیکن سال فوتبال مردان، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران بالاتر از سالم الدوساری و فارس البریکان، بهترین بازیکن سال AFC شد.

بیرانوند یک رکورد تازۀ دیگر هم زد؛ حالا او اولین دروازه‌بان تاریخ است که جایزه بهترین بازیکن مرد آسیا را به دست می‌آورد. در تاریخ این جایزه، تنها یک دروازه‌بان دیگر، محمد الدعایه عربستانی در سال ۱۹۹۶، توانسته بود به جمع نامزدهای نهایی راه پیدا کند ولی جایزه نبرد. بیرانوند پیش از این در سال ۲۰۱۹ هم نامزد این جایزه شده بود، اما این بار با قرار گرفتن در فهرست سه نفره نهایی، شانس جدی‌تری برای رسیدن به افتخاری تاریخی دارد.

بیرانوند پس از کسب این جایزه گفت: «امیدوارم هیجان این لحظه اجازه دهد هر آنچه می‌خواهم را بیان کنم. ابتدا از صمیم قلب از کنفدراسیون فوتبال آسیا تشکر می‌کنم که مرا شایسته دریافت این جایزه ارزشمند دانست. حضور روی این صحنه و دریافت این جایزه، لحظه‌ای تاریخی، فراموش‌نشدنی و سرشار از احساس برای من است.»

او ادامه داد: «اما بیش از هر چیز، به نمایندگی از کشور عزیزم، ایران سربلند، احساس خوشحالی و غرور می‌کنم. به این جایزه به چشم یک افتخار فردی نگاه نمی‌کنم. این افتخار متعلق به مردم ایران و هواداران فوتبال است و شایسته جایگاه کشور عزیزم است.»

دروازه‌بان تیم ملی سپس از هواداران پرسپولیس یاد کرد و گفت: «از هواداران پرسپولیس ممنونم، برای تمام لحظات شیرین و افتخاراتی که کنار یکدیگر به دست آوردیم و با هم جشن گرفتیم. می‌خواهم بدانند آن لحظات در زندگی من جایگاه بسیار مهمی دارند.»

بیرانوند در ادامه به دو فصل حضورش در تراکتور پرداخت و گفت: «از هواداران تراکتور تشکر می‌کنم که در دو سال گذشته با آغوش باز مرا پذیرفتند. آنها در لحظات سخت یار همیشگی برادر کوچکشان بودند و توانستیم دو جام قهرمانی را در تاریخ فوتبال تراکتور به یادگار بگذاریم، خیلی خوشحالم.»

او ادامه داد: «لازم می‌دانم از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز نیز تشکر کنم که در این مدت خیلی کمکم کرد.»

مرد سال فوتبال آسیا درباره پوشیدن پیراهن تیم ملی گفت: «پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی که یادگار چهره‌های برجسته و بزرگان فوتبال ایران و آسیاست و تماشای پرچم کشورم پیش از هر مسابقه در هر نقطه‌ای از جهان، وجودم را سرشار از احساس و مسئولیت می‌کند. امیدوارم این جایزه بتواند دل مردم کشورم را شاد کند و مایه سربلندی پرچم ایران باشم.»

بیرانوند در ادامه عنوان کرد: «این شب درخشان را مدیون حمایت‌های بی‌دریغ رئیس فدراسیون فوتبال، مربیان، هم‌تیمی‌ها، فوتبال‌دوستان ایرانی و در صدر همه آنها، صبوری خانواده‌ام هستم. صمیمانه از همه آنها تشکر می‌کنم و امیدوارم این جایزه پاداشی برای تمام زحمات‌شان باشد.»

او در پایان گفت: «بار دیگر از کنفدراسیون فوتبال آسیا و کشور تایلند بابت میزبانی و برگزاری این شب خاطره‌انگیز صمیمانه سپاسگزارم.»

تاریخ‌سازی مرضیه جعفری در فوتبال آسیا

همچنین مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران به عنوان بهترین سرمربی زن آسیا در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد.

جعفری در حالی برای دومین سال پیاپی به این جایزه دست پیدا کرده که پارک یون جئونگ (تیم زیر ۲۰ سال کره‌جنوبی) و ما ژیائوژو (تیم زیر ۱۷ سال چین) دیگر نامردهای این عنوان بودند.

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