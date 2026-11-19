به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی بن مسعود المعشنی، کارشناس عمانی، با حضور در برنامه شبکه العالم گفت: سلاح مقاومت را نمی‌توان صرفاً سلاح یک جناح یا گروه دانست، بلکه این سلاح متعلق به امت اسلامی است.

وی با اشاره به سابقه بیش از پنج دهه فعالیت گروه‌های مقاومت اظهار داشت: این گروه‌ها در شرایطی در برابر تهدیدهای منطقه‌ای ایستادگی کرده‌اند که دولت‌های رسمی و عربی منطقه از ارائه حمایت کامل ناتوان بوده‌اند.

این کارشناس عمانی اظهار داشت: گروه‌های مقاومت از نظر حقوقی بخشی از ساختار دولت‌ها هستند و نمی‌توان آن‌ها را گروه‌هایی شورشی علیه هویت ملی توصیف کرد.

المعشنی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، طرح‌های آمریکایی-صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داد.

وی با اشاره به توافق‌های کمپ‌دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی و توافق وادی‌عربه میان اردن و این رژیم گفت: این توافق‌ها نه رفاه اقتصادی به همراه داشته‌اند و نه عزت و کرامت، بلکه زمینه نفوذ رژیم صهیونیستی در این کشورها را فراهم کرده‌اند.

این کارشناس همچنین با اشاره به عملیات طوفان‌الاقصی اظهار داشت: این عملیات توانمندی و ابتکار عمل مستقل مقاومت را نشان داد و ادعای وابستگی کامل این گروه‌ها به یک کشور یا طرف خارجی را رد کرد.

المعشنی در پایان هشدار داد: اجرای طرح خلع سلاح مقاومت ممکن است به تعقیب رهبران و اعضای این گروه‌ها و متهم کردن آن‌ها به تروریسم منجر شود.

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