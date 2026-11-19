به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موقعیت فعلی دونالد ترامپ در قبال پرونده ایران، فراتر از یک بن‌بست دیپلماتیک ساده، نشان‌دهنده‌ی یک دام ساختاری است. او در حالی که در شعارهای انتخاباتی‌ خود بر اولویت‌های ملی و دوری از جنگ تأکید داشت، در عمل به نقطه‌ای هدایت شده که جنگ با ایران به گزینه اصلی سیاست خارجی او بدل گشته است. این وضعیت متناقض را می‌توان در دو سطح داخلی و خارجی مشاهده کرد.

ابزارهای قدرت ترامپ یعنی مشاوران و محیطِ پیرامونی او به صورت یک اتحاد نانوشته علیه او عمل می‌کنند و او در واقع نه با ایران، بلکه با سیستمی می‌جنگد که برای بقای خود به جنگ‌های منطقه‌ای نیاز دارد.

شکست تاریخی جمهوری‌خواهان؛ پیامد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران

الکس کرینر، تحلیلگر ژئوپلتیک و اقتصاد جهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا درباره وضعیت داخلی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه و تشریح پیامدهای شکست این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره گفت: شکست تاریخی جمهوری‌خواهان، پاسخی کوبنده به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. دونالد ترامپ که صراحتا وعده داده بود که جنگ جدیدی در کار نخواهد بود، بارها علیه ورود به جنگ با ایران سخن گفته بود. او با انجام عملیات «خشم حماسی» در ۲۸ فوریه سال جاری، قول خود را زیر پا گذاشت و جنبش «آمریکا را دوباره باعظمت کنیم» MAGA) را به نفع اسرائیل دچار تفرقه کرد.

کرینر افزود: با وجود تمام تلاش‌ها برای تبلیغات و شستشوی مغزی مردم آمریکا پیرامون موضوعاتی همچون «تنها دموکراسی در خاورمیانه» و معرفی اسرائیل به‌عنوان وفادارترین متحد ایالات متحده، حقیقت این کلونی شهرک‌نشین نسل‌کش بیش از پیش در حال نفوذ به قلب‌ها و ذهن‌های آمریکایی‌هاست.

وی تصریح کرد: به باور من، طرد اسرائیل از سوی مردم آمریکا اکنون دیگر بازگشت‌ناپذیر است. با این حال، گمان نمی‌کنم بتوان از وقوع یک تغییر پارادایم سخن گفت. ایالات متحده یک نظام سیاسی الیگارشیک است که تنها لایه‌ای نازک از دموکراسی بر نمای ظاهری آن کشیده شده است.

این تحلیلگر ژئوپلیتیک افزود: منافع الیگارشی حاکم که حول محور کارتل بانکی جهانی شکل گرفته است، تغییری نکرده و تا زمانی که قدرت و نفوذ آنان به‌طور کامل و قطعی سلب نشود، تغییری هم نخواهد کرد. وی ادامه داد: بنابراین، ممکن است برای مدتی شاهد تغییری در ادبیات و گفتمان باشیم؛ مثلا حمایت از اسرائیل موقتا جای خود را به حمایت از اوکراین بدهد، اما آن روند تدریجی و مصرانه برای استعمار تمام مناطق سرشار از منابع در سراسر جهان، به شکلی از اشکال همچنان ادامه خواهد یافت.

ترامپ در دام جنگ با ایران؛ از فشار اسرائیل تا نقش‌آفرینی بریتانیا

کرینر در ادامه درباره عدم درک سیاسی رئیس جمهور آمریکا از جامعه خود و خواسته های آن گفت: دونالد ترامپ نیز مانند بقیه، ممکن است آنچه را که می خواهد، ببیند و آنچه را که ترجیح می‌دهد، باور کند.

وی افزود: ترامپ در طول دوران فعالیت سیاسی‌ خود، کاملا ثابت کرده است که رابطه او با حقیقت بسیار بی‌قید و بند است و او در فریب دادن مخاطبان خود و همچنین طرف‌های مقابلش در عرصه دیپلماسی جهانی، هیچ ابایی ندارد.

کرینر افزود: چنین افرادی معمولا با خود نیز صادق نیستند و فریبکارانه رفتار می‌کنند. این ویژگی‌ برای رهبر یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان، یک الگوی روان‌شناختی خطرناک محسوب می‌شود.

وی در ادامه درباره وضعیت رئیس جمهور آمریکا در جنگ با ایران و تاثیر پیروزی دموکرات ها در ادامه این تنش ها و بازتعریف قدرت ایران تاکید کرد: ترامپ به‌وضوح در دام جنگ با ایران گرفتار شده است؛ هرچند دقیقا نمی‌دانیم این اتفاق چگونه رخ داد. مارکو روبیو. وزیر خارجه امریکا و بسیاری دیگر مطرح کرده‌اند که اسرائیل یا بنیامین نتانیاهو، او را به این کار واداشته است و شاید هم حقیقتی در این ادعا نهفته باشد.

وی گفت: با این حال باید به خاطر داشت که این نخستین باری نبود که ترامپ برای حمله به ایران تحت فشار قرار می‌گرفت. در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، نیروهای پدافند هوایی ایران یک پهپاد جاسوسی آمریکایی از نوع «گلوبال هاوک» را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. برخی از مشاوران ترامپ به‌شدت او را ترغیب می‌کردند که دست به حمله‌ای تلافی‌جویانه علیه ایران بزند، اما برخلاف انتظار و خواست آن‌ها، او از انجام این کار خودداری کرد. بعدها مشخص شد که هدایت و سازماندهی این کارزار فشار، از درون سفارت بریتانیا در واشنگتن صورت گرفته است.

این تحلیلگر ژئوپلیتیک ادامه داد: سر کیم داروک، سفیر بریتانیا در واشنگتن (که اکنون با لقب لرد شهرت دارد)، مجموعه‌ای از یادداشت‌ها را برای مافوق‌های خود در وزارت امور خارجه ارسال کرد که در آن‌ها ضمن انتقاد از ترامپ، او را فردی «ناهماهنگ و آشفته» توصیف کرده بود. این یادداشت‌ها در ۷ جولای ۲۰۱۹ توسط فردی ناشناس به بیرون درز کرد و موجب شرمساری شدید بریتانیایی‌ها شد.

داروک نوشته بود: «ما سال‌ها صرف ایجاد روابط با افراد خاصی کرده‌ایم؛ آن‌ها حکم دروازه‌بان را دارند. کسانی هستند که ما برای اطمینان از رسیدن صدای بریتانیا به بال غربی (دفتر رئیس‌جمهور) به آن‌ها متکی هستیم. برخی از این افراد شامل جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ که به همراه جان کلی، رئیس پیشین کارکنان کاخ سفید بودند که بارها به سفارت بریتانیا رفت‌وآمد داشتند .

وی ادامه داد: در تحلیلی که روزنامه واشنگتن‌پست در ۸ جولای منتشر کرد، به حلقه نزدیکان مورد نظر داروک اشاره شد؛ کسانی همچون کلین کانوی، استیون میلر، میک مالوانی، سارا سندرز و کریس رادی (از متحدان ترامپ) که در سفارت حضور داشتند و درباره رئیس‌جمهور و نحوه تصمیم‌گیری‌های او صحبت می‌کردند.

الیگارشی مالی لندن؛ عامل پنهان در تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا؟

کرینر افزود: این واقعیت که ترامپ برای حمله به ایران از دو منبع متفاوت ـ بریتانیایی‌ها در سال ۲۰۱۹ و اسرائیلی‌ها در سال ۲۰۲۶ ـ تحت فشار قرار گرفته است، نشان می‌دهد که این ماجرا از سطحی بالاتر هدایت می‌شود؛ سطحی که به باور من، همان الیگارشی مالی مستقر در شهر لندن است.

وی در ادامه با توجه به پیروزی دموکرات ها در انتخابات و نقش آنها در سیاست های جدید ایالات متحده ادامه داد: بر اساس همین واقعیت، من معتقدم که تغییر چندانی رخ نخواهد داد. درست همان‌طور که دیپلمات‌ها و عوامل اطلاعاتی بریتانیا و اسرائیل (از جمله افرادی نظیر جفری اپستین) سال‌ها صرف ایجاد و تحکیم روابط در اردوگاه جمهوری‌خواه کرده‌اند، در مورد جناح دموکرات نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند.

این تحلیلگر ژئوپلتیک گفت: باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بارها به لندن سفر کرده است و روری استوارت، از چهره‌های حزب کارگر بریتانیا نیز به‌طور مکرر با همتایان خود در حزب دموکرات آمریکا دیدار می‌کند.

شکست انتخاباتی ترامپ و افول مشروعیت جهانی آمریکا

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درگیر شدن در جنگ‌های فرسایشی در منطقه مانند جنگ با ایران عاملی است که افول قدرت جهانی آمریکا را تسریع می‌کند گفت: پاسخ به این پرسش ساده است: بله، قطعا همین طور است.

کرینر ادامه داد: به باور من، شکست انتخاباتی ترامپ، جایگاه او را در انظار جهانیان تضعیف کرده است. ماجراجویی‌های او در غرب آسیا از حمایت چندانی در میان افکار عمومی آمریکا برخوردار نیست؛ مردم آمریکا به‌وضوح تحت تأثیر داستان‌پردازی‌های اغراق‌آمیز او درباره پیروزی‌های نظامی بزرگ که به تعبیر شخصی او مانند آنها هرگز دیده نشده است و همچنین لاف‌زنی‌هایی از جمله اینکه «من هر کاری بخواهم می توانم انجام دهم، زیرا ما قدرتمندترین ملت در طول تاریخ هستیم» و امثال آن، قرار نگرفته‌اند.

وی تاکید کرد: مردم آمریکا خواهان آن هستند که رئیس جمهور بر مشکلات داخلی کشور تمرکز کند؛ مشکلاتی که حقیقتا مشابه آنها هرگز دیده نشده است.

این تحلیلگر ژئوپلیتیک افزود: البته، اعزام نیروها و تجهیزات نظامی عظیم به سراسر جهان برای ویران کردن همه چیز، بسیار آسان‌تر از حل‌وفصل معضلات فوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در داخل کشور است.

وی تاکید کرد: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشان داد که حمایت عمومی از سیاست خارجی ترامپ به‌کلی از میان رفته است؛ به‌طوری که اکنون همتایان خارجی او چه متحدان و چه دشمنانش دریافته‌اند که رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد سیاست‌های تهاجمی و قلدرمآبانه‌ای که دولتش در پیش گرفته، هیچ‌گونه مشروعیت یا مأموریتی از سوی مردم آمریکا ندارد.

..........................

پایان پیام