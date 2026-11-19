وقتی شستشوی ماشین ظرفشویی تمام می‌شود و در آن را باز می‌کنید، انتظار ظرف‌هایی خشک و شفاف دارید؛ اما ابری از بخار به صورتتان می‌خورد و قطره‌های آب روی لیوان‌ها و ظروف پلاستیکی نشسته است. این مسئله همیشه نشانه خرابی قطعات ظرفشویی نیست و بخشی از آن به نحوه خشک کردن دستگاه برمی‌گردد. اما اگر رطوبت بیش از حد معمول است، احتمالا یکی از قطعات ظرفشویی مثل المنت گرمایی، ترموستات یا لاستیک درزگیر در دچار مشکل شده است.

خوشبختانه با شناخت مشکل و تهیه‌ لوازم یدکی ماشین ظرفشویی اصلی، نیازی به خرید دستگاه جدید نیست. برای انتخاب قطعه‌ سالم و مطمئن، سر زدن به بورس لوازم یدکی ماشین ظرفشویی می‌تواند تجربه خرید را راحت‌تر و مطمئن‌تر کند.

علت خیس بودن داخل ماشین ظرفشویی چیست؟

وجود بخار و رطوبت در داخل ماشین ظرفشویی، بعد از اتمام کار، اغلب اوقات طبیعی است؛ چون که در پایان چرخه شستشو، آب داغ داخل دستگاه است و فرایند ضدعفونی ظروف انجام می‌شود. با این وجود، اگر بخار و رطوبت بیش از حد معمول یا همراه با خیس ماندن ظروف باشد، می‌تواند به دلایل زیر برگردد:

کمبود یا عدم استفاده از مایع جلادهنده

اگر مخزن مایع خالی باشد یا میزان تزریق درست تنظیم نشده باشد، آب روی ظروف می‌ماند و رطوبت داخل محفظه بالا می‌رود. گاهی هم ایراد از دریچه‌ تزریق است که از جمله قطعات ظرفشویی به شمار می‌رود و با تعویض آن برطرف می‌شود.

چیدمان غیراصولی و فشرده ظروف

وقتی ظروف را فشرده یا روی هم می‌چینید، هوا و بخار راهی برای گردش پیدا نمی‌کنند و رطوبت گوشه‌ها حبس می‌شود. کاسه‌ها و لیوان‌هایی که با زاویه‌ درست و رو به پایین قرار نگیرند، آب را در خود نگه می‌دارند. البته گاهی مشکل از لوازم ظرفشویی مثل سبد یا ریل‌های فرسوده است که ظروف را درست نگه نمی‌دارند.

اختلال در عملکرد ترموستات و سنسور دما

ترموستات از جمله لوازم ماشین ظرفشویی است که دمای آب را بررسی می‌کند و دستور قطع و وصل شدن جریان گرمایش را به المنت صادر می‌کند. اگر ترموستات خراب باشد یا اطلاعات درستی ارسال نکند، دمای لازم برای فاز خشک‌کن فراهم نشده و رطوبت به‌صورت کامل تبخیر نمی‌شود.

خرابی یا ضعف پمپ تخلیه

در میان قطعات یدکی ظرفشویی، پمپ تخلیه هم معمولا با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود. این قطعه وظیفه خروج تمام آب کثیف و داغ حاصل از شستشو را از کف دستگاه برعهده دارد. اگر سیم‌پیچی پمپ دچار خرابی و یا انسداد داخلی شود، تخلیه کامل آب به‌خوبی صورت نمی‌گیرد.

ایراد در برد الکترونیکی اصلی

اگر این برد دچار نقص شود، ممکن است فرمان روشن‌شدن المنت در مرحله‌ خشک‌کن یا دستور تخلیه به پمپ هرگز صادر نشود و چرخه نیمه‌کاره بماند؛ نتیجه‌ آن هم ظروفی خیس و محفظه‌ای پر از بخار است. در چنین شرایطی، تعمیر موقت کمکی نمی‌کند و خرید قطعات ظرفشویی مثل برد جدید، تنها راه‌حل مطمئن است.

انسداد روزنه‌ها و بازوهای آب‌پاش

وقتی سوراخ‌های نازل با رسوب یا ذرات غذا بسته شوند یا بازو آزادانه نچرخد، پاشش یکنواخت از بین می‌رود و قطره‌ها و حباب‌ها روی دیواره‌ها می‌مانند و رطوبت محفظه بالا می‌رود. اگر تمیزکاری مشکل را حل نکرد، سراغ تعویض لوازم یدکی ظرفشویی بروید؛ بازوی نو معمولا قیمت پایینی دارد و تاثیر چشمگیری در خشک‌شدن ظروف می‌گذارد.

عیب‌یابی سریع و رفع مشکل خشک نشدن داخل ظرفشویی

برای رفع مشکل ماندگاری بخار و رطوبت اضافی که به‌دلیل نقص یا اختلال در قطعات ظرفشویی ایجاد می‌شود، راهکارهای زیر را امتحان کنید:

قطعه معیوب نشانه خرابی راهکار المنت گرمایشی (هیتر) تامین گرمای آب و ایجاد حرارت برای تبخیر رطوبت تست مقاومت المنت و تعویض آن ترموستات / سنسور دما نرسیدن آب به دمای استاندارد و عدم تبخیر رطوبت تست سلامت سنسور دما و تعویض آن در صورت عدم تنظیم دما پمپ تخلیه و فیلتر جمع شدن آب در کف، بوی نامطبوع و تبخیر مداوم آب شستشوی ماهیانه فیلتر، رفع مسدودی شلنگ و تعویض پمپ برد الکترونیکی اصلی فرمان‌دهی به المنت، پمپ تخلیه و فن خشک‌کن عیب‌یابی تخصصی رله‌ها و مسیرهای برد، تعمیر یا تعویض برد مخزن مایع جلادهنده چسبیدن قطرات آب روی ظروف و دیواره‌ها تمیزکاری دریچه مخزن، تنظیم میزان تزریق و تعویض بوبین مخزن بازوهای آب‌پاش ماندن حباب و قطرات آب روی بازوها و عدم شستشوی کامل جدا کردن بازوها، پاکسازی روزنه‌ها با سوزن و جرم‌گیری دستگاه





کلام پایانی

گاهی حل مشکل فقط به کمی مایع جلادهنده یا چیدمان درست ظروف نیاز دارد و گاهی ریشه‌اش در المنت، ترموستات، پمپ تخلیه یا برد الکترونیکی است. اگر خرابی از قطعه باشد، انتخاب درست قطعات یدکی ماشین ظرفشویی می‌تواند عمر دستگاه را چند سال دیگر تضمین کند. برای قطعاتی که قیمت بالاتری دارند، قطعات استوک ظرفشویی با کیفیت خوب انتخاب اقتصادی‌تری به حساب می‌آید. اگر هم می‌خواهید بدون دوندگی خرید کنید، فروش اینترنتی قطعات ماشین ظرفشویی مقایسه‌ قیمت و تنوع را راحت‌تر می‌کند؛ پس برای قطعات ظرفشویی اینجا کلیک کنید.