به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تایمز اسرائیل به نقل از شبکه ۱۳ تلویزیون این رژیم گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در نشست امنیتی دیشب، «عملیات علیه ایران» را «اجتناب‌ناپذیر» توصیف کرد.

یک افسر ارشد ارتش اسرائیل به این شبکه گفت: «طرح‌های مشترک و تأییدشده‌ای بین ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) وجود دارد؛ مسئله، زمان اجرای آنهاست.» وی افزود: دو طرف منتظر تصمیم ترامپ درباره اقدام موردنظر او و همچنین زمان مناسب برای اجرای آن هستند.

اخیراً نیز اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با تأکید بر پایان نیافتن آنچه «مأموریت این رژیم علیه ایران» خواند، مدعی شد که تهران درصدد «ازسرگیری تلاش‌ها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای» است.

برد کوپر، فرمانده سنتکام، چهارشنبه با ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و دیگر مقام‌های ارشد نظامی این رژیم، از جمله رومن گافمن، رئیس موساد، دیدار کرد. طبق گزارش‌ها، کوپر پس از این دیدار، برای برگزاری نشست‌هایی با مقام‌های کشورهای حوزه خلیج فارس، به عربستان سعودی سفر کرد.

افزایش فشار نتانیاهو بر آمریکا

آسوشیتدپرس پیش‌تر گزارش داد که فشار نتانیاهو بر آمریکا برای حملات مشترک به ایران افزایش یافته است.

طبق این گزارش، مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس، به همراه پاکستان و ترکیه، با انجام رایزنی‌های دیپلماتیک هماهنگ شامل گفت‌وگوهای تلفنی با مقامات ارشد آمریکا، در تلاش هستند از شعله‌ور شدن دوباره جنگ در منطقه جلوگیری کنند.

طبق روایت این رسانه، «مقامات منطقه‌ای بر این باورند که ایران و متحدانش دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهند زد و نه تنها تأسیسات نظامی ایالات متحده، بلکه سایر زیرساخت‌ها از جمله تأسیسات نفتی، نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها و کابل‌های زیردریایی را هدف قرار خواهند داد».

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