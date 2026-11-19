به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نقشه ادیان جهان در حال تجربه تحولی شتابان در حوزه جمعیت‌شناسی است. تحولی که ممکن است تا سال ۲۰۳۵ میلادی، مسلمانان را از نظر شمار جمعیت در جایگاه نخست قرار دهد و برای نخستین بار پس از چندین قرن، آنان را از مسیحیان پیش بیندازد. این پیش‌بینی بر اساس پژوهش‌های تازه و با در نظر گرفتن نرخ باروری، مرگ‌ومیر، مهاجرت و تغییر دین انجام شده و تصویری از جهان در سال ۲۰۷۰ میلادی، ترسیم می‌کند.

روزنامه «واشنگتن‌پست» به نقل از طرح پژوهشی «آینده ادیان جهان» گزارش داده است که برآوردهای این طرح با همکاری مرکز پژوهشی پیو در آمریکا و مرکز مطالعات پیشرفته جمعیت و ادیان در لهستان تهیه شده و بر اساس آن، شمار مسلمانان جهان ممکن است تا سال ۲۰۳۵ میلادی از مسیحیان بیشتر شود.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها، جمعیت مسلمانان جهان در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۷۰ میلادی حدود ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. در حالی که رشد جمعیت مسیحیان در همین دوره حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود جمعیت کل جهان در این بازه زمانی ۲۹ درصد افزایش یابد.

به نوشته واشنگتن‌پست، این ارقام از تحولی تاریخی در توازن دینی جهان حکایت دارند. تحولی که عامل اصلی آن، میانگین سنی پایین‌تر مسلمانان و نرخ بالاتر زاد و ولد در جوامع مسلمان است. نرخ باروری زنان مسلمان به‌طور متوسط ۳.۱ فرزند است، در حالی که این رقم در میان زنان غیرمسلمان ۲ فرزند برآورد می‌شود. این نرخ در منطقه آفریقای جنوب صحرا به ۵.۱ فرزند می‌رسد.

«کنراد هاکت» جمعیت‌شناس ارشد مرکز پژوهشی پیو در گفت‌وگو با این روزنامه گفته است که ۷۴ درصد از رشد جمعیت مسلمانان در کشورهایی رخ خواهد داد که هم‌اکنون نیز اکثریت جمعیت آن‌ها مسلمان هستند.

او تأکید کرده است که افزایش جمعیت مسلمانان لزوماً به معنای کاهش جمعیت مسیحیان نیست. زیرا بخش عمده رشد هر دو گروه در جوامعی اتفاق خواهد افتاد که هم‌اکنون نیز محل سکونت آن‌هاست.

آفریقا؛ مرکز ثقل جدید ادیان جهان

آفریقای جنوب صحرا در مسیر تبدیل‌شدن به مهم‌ترین موتور تحولات دینی جهان قرار دارد. منطقه‌ای که با رشد جمعیت مسیحیان، مرکز ثقل جمعیتی این دین را از اروپا و آمریکای شمالی به قاره آفریقا منتقل خواهد کرد.

این پژوهش پیش‌بینی می‌کند شمار مسلمانان نیجریه تا سال ۲۰۷۰ میلادی، دو برابر شود و به ۲۸۲ میلیون نفر برسد. افزایشی که جمعیت جوان و نرخ بالای باروری از عوامل اصلی آن خواهند بود.

همچنین انتظار می‌رود جمهوری دموکراتیک کنگو جای ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان کشوری با بیشترین شمار مسیحیان در جهان بگیرد.

«مارک نول» تاریخ‌نگار به نوشته واشنگتن‌پست، معتقد است مسیحیت آفریقایی در مقایسه با شکل‌های محافظه‌کارانه‌تر دینداری در غرب از حضور پررنگ جریان‌های کاریزماتیک و باور به عناصر فراطبیعی برخوردار است.

در ایالات متحده آمریکا نیز پیش‌بینی می‌شود سهم مسیحیان از جمعیت این کشور تا سال ۲۰۷۰ میلادی از ۶۴ درصد به ۴۸ درصد کاهش یابد و مسیحیان به اقلیت جمعیتی تبدیل شوند. تحولی که پرسش‌هایی درباره رابطه دین و هویت سیاسی آمریکا، مطرح می‌کند.

واشنگتن‌پست یادآور شده است که این تغییرات به معنای ناپدیدشدن مسیحیت نیست. چراکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، مسیحیت همچنان بزرگ‌ترین گروه دینی منفرد جهان باقی خواهد ماند و جمعیت افراد فاقد وابستگی دینی نیز به آن نزدیک خواهد شد.

ارقامی که نقشه جهان را از نو ترسیم می‌کنند

مجله «اکونومیست» در واکنش به محتوای این پژوهش‌ها هشدار داده است که نباید پیش‌بینی‌های ارائه‌شده را واقعیت‌هایی قطعی و تغییرناپذیر تلقی کرد. زیرا پیش‌بینی روند مهاجرت، تغییر دین و رشد جمعیت با دشواری‌های زیادی همراه است.

بر اساس این پژوهش، جمعیت هندوها نیز تا سال ۲۰۷۰ میلادی به ۱.۴ میلیارد نفر خواهد رسید. در حالی که شمار یهودیان از ۱۵ میلیون به ۱۸ میلیون نفر افزایش می‌یابد.

در مقابل، سهم افراد فاقد وابستگی دینی از جمعیت جهان از ۲۴.۲ درصد به ۱۷ درصد کاهش خواهد یافت. بخشی از این کاهش به افت پیش‌بینی‌شده جمعیت چین به میزان حدود ۴۲۱ میلیون نفر نسبت داده می‌شود.

این سناریوها همچنان برآوردهایی جمعیت‌شناختی هستند که بر فرض تداوم روندهای کنونی استوارند. با این حال، یک واقعیت اساسی را نشان می‌دهند که مرکز ثقل دینی جهان در حال حرکت به سوی جنوب است و نرخ باروری و تحولات جمعیتی طی دهه‌های آینده توازن میان ادیان را از نو ترسیم خواهند کرد.

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