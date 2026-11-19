به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین مجمع بین‌الادیانی سراسر روسیه با مشارکت بین‌المللی (ولگافوروم) با عنوان «وحدت ملت‌ها – ایمان و ارزش‌های معنوی» در ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ در ولگوگراد برگزار شد. این رویداد به همت شورای معنوی مسلمانان روسیه و مفتیات ولگوگراد و با حمایت بنیاد فرهنگ اسلامی و کمیته امور ملیت‌ها و قزاق‌های استان برگزار گردید.

برنامه این رویداد با ورود مهمانان در ۱۶ نوامبر آغاز شد و در ۱۹ نوامبر پایان یافت.

محورهای اصلی آن شامل سه بخش تخصصی درباره «گفت‌وگوی تمدن‌ها»، «روسیه چندملیتی» و «ارزش‌های معنوی در آموزش» بود. همچنین جلسه عمومی در دانشگاه کشاورزی ولگوگراد و میزگرد «از گفت‌وگوی فرهنگ‌ها تا مشارکت ملت‌ها» در مرکز فرهنگی شهر ولژسکی از دیگر بخش‌های این مجمع بود.

در نخستین بخش این رویداد که با عنوان «جهان چندقطبی و گفت‌وگوی تمدن‌ها: بُعد انسانی روابط بین‌الملل» برگزار شد، دکتر عارف عبداللهی، کارشناس مسائل قفقاز و روسیه، با اشاره به برگزاری مجمع در «سال وحدت اقوام روسیه»، آن را فرصتی برای گفت‌وگو درباره وحدت، ایمان و ارزش‌های معنوی دانست.

وی با طرح این پرسش که «قرن بیستم با پرسش قدرت از آنِ کیست آغاز شد و قرن بیست‌ویکم با پرسش انسان کجاست»، تأکید کرد: در جهان چندقطبی، کرامت انسان، عدالت و ارزش‌های مشترک اخلاقی باید محور گفت‌وگوی تمدن‌ها باشد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل، روابط مبتنی بر قدرت و منافع مادی را ناپایدار خواند و گفت: صلح پایدار تنها با احترام به کرامت انسانی و گفت‌وگوی فرهنگی به دست می‌آید. به گفته وی، ناتوانی شورای امنیت در صدور بیانیه درباره غزه و فلسطین و میناب نشان می‌دهد ساختارهای بین‌المللی هنوز بر پایه قدرت شکل گرفته‌اند، نه بر پایه انسان.

عبداللهی نقش ادیان الهی را بی‌بدیل دانست و با استناد به آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ... لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» افزود: هدف همه پیامبران برپایی عدالت به دست خود مردم بوده است؛ یعنی گفت‌وگوی تمدن‌ها باید در خدمت عدالت باشد، نه قدرت.

وی اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی و روسیه‌هراسی را سه چهره از یک دشمن واحد توصیف کرد که در خدمت نظام تک‌قطبی قرار دارند و تصریح کرد: وظیفه امروز، جدی گرفتن گفت‌وگو به‌عنوان یک نیاز انسانی، شناخت دشمنان آن و حرکت از حرف به عمل از طریق پروژه‌های مشترک فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و خیریه‌ای است.

در پایان این بخش از مجمع، یاد امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای که بر وحدت و همزیستی میان پیروان ادیان تأکید داشتند، گرامی داشته شد.

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