به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد ایران و دارنده ۷ مدال جهان و المپیک، عصر امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه با حضور در آستان قدس رضوی، مدال‌های طلای خود در رقابت‌های قهرمانی جهان قزاقستان و بازی‌های آسیایی ناگویا را به موزه حرم مطهر امام رضا (ع) اهدا کرد.



زارع پیش از این نیز از مدال‌های ارزشمند دوران قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی تقدیم کرده بود و با این اقدام، بار دیگر بخشی از افتخارات ورزشی خود را به گنجینه حرم مطهر رضوی سپرد.



این قهرمان پرافتخار کشتی ایران با این اقدام، نشان داد که برای او ارزش معنوی این افتخارات و ثبت یادگارهایی در جوار بارگاه امام هشتم (ع)، جایگاهی ویژه دارد.

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