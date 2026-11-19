به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله فاضلی بهسودی، از فقهای افغانستانی ساکن قم، در پی درگذشت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی پیام تسلینی صادر کرد و آثار علمی و شاگردان آن فقیه فقید را سرمایه‌ای گران‌بها دانست.

متن پیام آیت‌الله فاضلی بهسودی به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ارتحال عالم ربانی، فقیه عظیم الشان استاد برجسته و زعیم حوزه علمیه قم، مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی(قدس سره)، موجب اندوه و تألم عمیق این جانب گردید.

آن مرجع وارسته عمر طولانی و بابرکت خود را در مسیر تعلیم و تربیت شاگردان مبرز، تبلیغ و ترویج معارف نورانی قرآن و عترت، تحقیق و دقت های علمی و ژرف نگری در مباحث فقهی و اصولی و صیانت از میراث علمی پیامبر اکرم (ص) و آل طاهرینش (ع) و ارادت و دلدادگی به ساحت مقدس اهل بیت (ع) به ویژه حضرت فاطمه زهرا(س) سپری نمود و جایگاهی ممتازی در میان عالمان و مراکز علمی در منظومه فقاهت شیعه به دست آورد و جویندگان علوم دین سال ها از محضر شریف او کسب فیض کردند.

گرچه فقدان آن عالم جلیل القدر ثلمه ای جبران ناپذیر و ضایعه ای سنگین برای جامعه علمی و دینی خواهد بود؛ اما آثار علمی و خدمات ارزشمند و روش و منش عملی شاگردان فاضل ایشان سرمایه ای گران بها و مشعل فروزان برای نسل های امروز و آینده جامعه اسلامی خواهد بود.

اینجانب این مصیبت بزرگ و جانگاه را به محضر حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حوزه های علمیه بیت مکرم و فرزندان گرامی ایشان شاگردان ارادتمندان و عموم مؤمنان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی علو درجات و حشر با اهل بیت (ع) و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

والسلام علی عباد الله الصالحین

محمد باقر فاضلی بهسودی

حوزه علمیه قم

۱۴۰۵/۸/۲۶

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