به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه رصد نفتکش‌ها «تانکر ترکرز» در خبری فوری اعلام کرد ایران در حال آماده‌سازی برای ازسرگیری صادرات نفت است.

هم‌زمان، بر اساس شنیده‌ها، یک نفتکش ایرانی برای حرکت به مقصد صادراتی آماده و گفته می‌شود هرگونه اخلال در مسیر حرکت این نفتکش می‌تواند با حملاتی به تأسیسات نفتی امارات، عربستان، قطر، کویت، عمان و بحرین همراه شود.

خبرگزاری رویترز امروز به نقل از تانکر ترکرز گزارش داده که یک نفتکش در خلیج فارس مشغول بارگیری نفت خام ایران از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی بوده است.

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