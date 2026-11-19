به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی صمیمی و با حضور جمعی از مسئولان آستان قدس رضوی و فوتبال استان خراسان رضوی، کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

سالار آقاپور این جایزه را روز ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴) در مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC Awards Riyadh 2025) که در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد، به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا دریافت کرده بود.

در این مراسم علیرضا اسماعیل‌زاده، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی، رضا امین‌زاده، مدیرعامل تربیت بدنی آستان، ابوالفضل کریمیان، مدیر تیم ملی فوتسال ایران و سیدخلیل موسوی، رئیس هیات فوتبال خراسان رضوی حضور داشتند.

در جریان این آیین، سالار آقاپور به پاس این اقدام و اهدای جایزه ارزشمند خود به آستان مقدس رضوی، نشان و مدال افتخار «همه خادم‌الرضاییم» را دریافت کرد.

کاپ مرد سال فوتسال آسیا نیز با این اقدام به مجموعه افتخارات موزه آستان قدس رضوی افزوده شد.

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