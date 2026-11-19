به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه شورای شهر «بانیوله» در شرق شهر پاریس به صحنه‌ای جنجالی درباره افزایش نژادپرستی و اسلام‌ستیزی در فرانسه، تبدیل شد. در این جلسه، «بیان توازنی» نایب‌شهردار مسلمان این شهر به دلیل پوشیدن حجاب در برابر حاضران مورد توهین قرار گرفت. توهین‌هایی که تا زیر سؤال بردن حق عضویت او در شورای شهر با وجود انتخاب قانونی‌اش، پیش رفت.

توازنی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، جزئیات اتفاقی را که در جلسه ۱۰ نوامبر جاری رخ داد، شرح داد. به گفته او، یکی از حاضران در جایگاه تماشاگران از جای خود برخاست و با اعتراض به حضور او در شورا به دلیل داشتن حجاب، اظهارات توهین‌آمیزی خطاب به وی مطرح کرد.

او گفت که در آن لحظه احساس بی‌عدالتی شدیدی داشته است. توازنی تأکید کرد که علیه فرد توهین‌کننده شکایت کرده و شهرداری نیز تصمیم گرفته است شکایتی مشابه مطرح کند. روندهای قانونی برای پیگیری و پاسخگو کردن این فرد همچنان ادامه دارد.

توهین به رأی‌دهندگان

توازنی که در ماه مارس گذشته انتخاب شد و مسئولیت پرونده‌های امور اجتماعی و معلولیت را بر عهده دارد، معتقد است توهین به او صرفاً متوجه شخص وی نیست، بلکه رأی‌دهندگانی را نیز هدف قرار می‌دهد که او را برای نمایندگی خود برگزیده‌اند.

او به شبکه الجزیره گفت: مردم به من رأی دادند تا نماینده‌شان باشم. بنابراین توهین به من، توهین به تمام کسانی است که نمایندگی‌شان را بر عهده دارم.

وی افزود که نماینده تنوع قومی و دینی در شهر خود است و اهانت به او به معنای توهین به بخشی از ساکنان شهر است که به وی اعتماد کرده‌اند.

نایب‌شهردار بانیوله همچنین تأکید کرد که قوانین فرانسه او را ملزم نمی‌کند هنگام انجام وظایف انتخابی خود حجابش را بردارد. به گفته او، اصل بی‌طرفی دینی شامل کارکنان و کارمندان دولت می‌شود، نه مقاماتی که از طریق انتخابات محلی به مسئولیت رسیده‌اند.

افزایش نژادپرستی

توازنی اتفاقی را که برایش رخ داده، جدا از فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر فرانسه نمی‌داند. فضایی که به اعتقاد او، شاهد افزایش ادبیات نژادپرستانه و ضد مسلمانان است.

او گفت: امروز دیگر ادبیات نژادپرستانه آشکارا و بدون هیچ‌گونه شرمی بیان می‌شود. آنچه اتفاق افتاده، بازتابی از گسترش نژادپرستی و اسلام‌هراسی در جامعه فرانسه است.

توازنی در همین زمینه به حمله‌ای در شهر «ترَپ» در غرب پاریس در ۲۳ اکتبر گذشته اشاره کرد که بنا بر گزارش در جریان آن، یک مرد آفریقایی کشته و چند نفر دیگر از جمله دختری ۱۲ ساله بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح راست‌گرای افراطی، زخمی شدند. گفته می‌شود که مهاجم، مسلمانان را هدف قرار داده بود.

ماجرای توهین به توازنی در جلسه‌ای رخ داد که با تنش و اختلاف در میان ائتلاف اکثریت شورای شهر بانیوله همراه بود. این ائتلاف از حزب «سبزها» و حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» تشکیل شده است. اختلافات میان دو طیف از حزب اخیر به تبادل اتهام‌هایی درباره نژادپرستی و ارعاب، انجامیده بود.

حجاب بار دیگر به کانون مناقشه سیاسی بازمی‌گردد

این اتفاق هم‌زمان با بازگشت بحث و جدل درباره حجاب در فرانسه رخ داده است. موضوعی که پس از آن دوباره مطرح شد که حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی»، پیشنهاد خود برای ممنوعیت استفاده از حجاب در فضاهای عمومی را احیا کرد. این بحث در شرایطی جریان دارد که احزاب و جریان‌های سیاسی فرانسه، خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ میلادی این کشور، آماده می‌کنند.

این مناقشه بار دیگر پرسش‌هایی را درباره حدود و دامنه سکولاریسم فرانسوی و تفاوت میان بی‌طرفی نهادهای دولتی و حق شهروندان منتخب برای ابراز باورهای دینی خود مطرح کرده است.

با وجود توهین‌هایی که توازنی با آن روبه‌رو شده، او می‌گوید که قصد ندارد از ایفای نقش سیاسی خود عقب‌نشینی کند. وی همچنین از زنان مسلمان محجبه خواست زیر فشار گفتمان‌های ضد آنان از حضور در عرصه عمومی، کناره‌گیری نکنند.

او در پیامی خطاب به این زنان گفت: تسلیم نشوید و عقب‌نشینی نکنید. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم در برابر این گفتمان نژادپرستانه و اسلام‌هراسیِ رو به گسترش، متحد و یکپارچه بایستیم.

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