به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت عربستان سعودی در هفته‌های گذشته شماری از رویدادهای مهم اقتصادی، سیاسی و ورزشی را لغو کرده و جشنواره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی را که قرار بود در روزهای اخیر میزبان آن‌ها باشد، به تعویق انداخته است. این تصمیم‌ها در پی افزایش حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن، اتخاذ شده است. حملاتی که به شهرهای بزرگ عربستان از جمله «ریاض»، «جده»، «مکه»، «مدینه»، «طائف»، «ظهران»، «ینبع»، «دمام»، «ابها»، «خمیس مشیط»، «جیزان» و «نجران» رسیده است.

حمله به مراکز راهبردی و زیرساخت‌های اقتصادی

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، نیروهای مسلح یمن همچنین مواضع راهبردی عربستان را هدف قرار داده‌اند که تازه‌ترین مورد آن، حمله امروز پنجشنبه به منطقه مالی شهر ریاض بود. در جریان این حمله، برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که صندوق ثروت ملی این کشور است نیز آسیب دید.

پیش از این نیز مرکز مالی «ملک عبدالله»، تأسیسات تولید و صادرات نفت، شرکت «آرامکو»، خط لوله انتقال نفت «شرق به غرب»، بندر «ینبع»، فرودگاه‌های بزرگ و مراکز دیگر هدف حمله قرار گرفته بودند.

تعویق نشست‌های اقتصادی و دیپلماتیک

یکی از اتفاقات قابل توجه، به تعویق افتادن نشست اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موسوم به نشست اروپا ـ خلیج فارس، بود. این نشست که تنها دومین دوره آن در تاریخ روابط دو طرف به شمار می‌رفت، فقط ۹ روز پیش از زمان برگزاری به تعویق افتاد.

قرار بود که نشست در ۲۴ اکتبر گذشته در شهر ریاض افتتاح شود و بلافاصله پس از آن، کنفرانس ابتکار سرمایه‌گذاری آینده با عنوان «داووس صحرا» برگزار شود. اما این کنفرانس نیز به مدت یک سال یعنی تا ماه اکتبر سال ۲۰۲۷ میلادی به تعویق افتاد. این تصمیم‌ها در پی افزایش حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان اتخاذ شد.

رویدادهای ورزشی در سایه ناامنی منطقه‌ای

مهم‌ترین رویداد ورزشی به‌تعویق‌افتاده نیز جام ملت‌های آسیا در رشته فوتبال بود که برگزاری آن از ماه ژانویه سال ۲۰۲۷ میلادی به پایان همان سال موکول شد.

چند روز پیش نیز فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی (فیا) اعلام کرد که عربستان میزبان دوره آینده رالی داکار نخواهد بود. رقابتی که قرار بود طی روزهای اول تا ۱۵ ماه ژانویه سال ۲۰۲۷ میلادی، برگزار شود. این مسابقه در کشور دیگری برگزار خواهد شد و عربستان میزبانی دوره سال ۲۰۲۸ میلادی را بر عهده می‌گیرد. دوره‌ای تاریخی که پنجاهمین نسخه از این رالی مشهور صحرایی خواهد بود.

فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی، تصمیم خود را با پیامدهای تحولات اخیر منطقه و افزایش بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای توجیه کرد. تحولاتی که به لغو یا تعویق چند رویداد بزرگ ورزشی نیز انجامیده است.

از جمله این رویدادها می‌توان به لغو مسابقات قهرمانی جهان دوچرخه‌سواری شهری، تعویق فینال مسابقات فیفا در رشته ورزش‌های الکترونیکی در شهر جده، تعویق مسابقات جهانی گلف عربستان و همچنین انتقال رقابت نمایشی تنیس «سیکس کینگز اسلم» به پایان ماه آینده میلادی، اشاره کرد.

جشنواره‌های فرهنگی و سرگرمی نیز تحت تأثیر قرار گرفتند

همچنین مجمع جهانی «مسک» لغو شد و برنامه‌های جشنواره فیلم «دریای سرخ» به سال ۲۰۲۷ میلادی، موکول شد. جشنواره موسیقی «ساوندستورم» (میدل بیست) و مراسم جوایز سرگرمی «جوی اواردز» نیز از دیگر رویدادهایی بودند که به تعویق افتادند.

در همین حال، در شبکه‌های اجتماعی ادعاهایی درباره صدور دستور از سوی مقامی بلندپایه برای توقف تمامی فعالیت‌ها و کنسرت‌های سرگرمی در عربستان از جمله برنامه‌های «موسم ریاض» منتشر شد. اما صحت این ادعاها تأیید نشده است.

هزینه اقتصادی و اعتباری حملات یمنی‌ها برای عربستان

با به تعویق افتادن یا لغو این کنفرانس‌های اقتصادی و دیپلماتیک، مسابقات ورزشی و جشنواره‌های بین‌المللی بزرگ، بحث درباره هزینه‌های سنگین حملات نیروهای مسلح یمن برای عربستان افزایش یافته است. هزینه‌هایی که ابعاد امنیتی و سیاسی، اقتصادی و مالی، گردشگری و حتی تصویر بین‌المللی این کشور را دربرمی‌گیرد.

این تحولات می‌تواند بر برنامه‌های بلندپروازانه عربستان برای جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در بخش‌های غیرنفتی و میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی و ورزشی، تأثیر بگذارد. همچنین نگرانی‌هایی درباره هدف قرار گرفتن شریان‌های اصلی اقتصاد عربستان از جمله بخش‌های انرژی و نفت، خدمات، حمل‌ونقل هوایی و گردشگری مطرح شده است.

اقتصاد عربستان تا چه اندازه توان جذب شوک‌ها را دارد؟

با این حال، نگاهی به واقعیت‌ها و ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد عربستان توانایی مقابله با چالش‌های جدی ناشی از حملات مستمر نیروهای مسلح یمن به زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی این کشور را دارد.

اقتصاد عربستان بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد خاورمیانه است و در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد. از این رو، می‌تواند شوک‌ها و بحران‌ها را حتی اگر شدید و میان‌مدت باشند، جذب کند و با انواع مخاطرات ژئوپلیتیکی، امنیتی و اقتصادی مقابله کند.

این اقتصاد از تنوع بالای منابع درآمدی، انعطاف‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی و درآمدهای عمومی قابل توجه برخوردار است و هم‌زمان برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند.

تنوع اقتصادی؛ نقطه اتکای ریاض در برابر بحران‌ها

برخلاف تصور برخی، اقتصاد عربستان تنها به بخش انرژی متکی نیست، بلکه فعالیت‌های متنوعی از جمله خدمات، گردشگری، حمل‌ونقل هوایی، کشاورزی، صنعت و تجارت را دربرمی‌گیرد و از ظرفیت صادراتی قابل توجهی نیز برخوردار است.

قدرت اقتصاد عربستان بر چند پایه استوار است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود. درآمد صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۲۵ میلادی به حدود ۲۱۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار رسید و صادرات غیرنفتی آن نیز ۱۶۶ میلیارد دلار بود. مجموع این دو رقم به ۳۷۹ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار می‌رسد.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی؛ یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی عربستان

عربستان همچنین یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان را در اختیار دارد که ارزش آن ۱.۲ تریلیون دلار اعلام شده است.

برج این صندوق امروز در شهر ریاض در پی حمله موشکی و پهپادی یمنی‌ها به منطقه مالی این شهر، آسیب دید.

این صندوق می‌تواند برای تأمین تعهدات داخلی و خارجی کشور عربستان و پوشش هزینه‌های مربوط به بدهی خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

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