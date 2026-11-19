به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهل‌ونهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت، آغاز شد و تا ۲۸ نوامبر جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی این کشور در منطقه «مشرف»، ادامه خواهد داشت. این دوره با شعار «می‌خوانیم و تعالی می‌یابیم» برگزار می‌شود و ۵۹۲ نهاد و مجموعه از ۳۴ کشور عربی و خارجی در آن حضور دارند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، قطر در این دوره به‌عنوان مهمان افتخاری انتخاب شده است. غرفه این کشور، آثار فکری و ادبی قطر را معرفی می‌کند و میزبان برنامه‌های فرهنگی با هدف تقویت تبادل فرهنگی میان کویت و قطر خواهد بود.

عرضه بیش از ۲۴۸ هزار عنوان کتاب

در این دوره از نمایشگاه در مجموع ۲۴۸ هزار و ۹۴ عنوان کتاب عرضه شده است که از این میان، ۲۲ هزار و ۷۷۲ عنوان در سال ۲۰۲۶ میلادی، منتشر شده‌اند.

در بخش آثار کویتی، ۱۳ هزار و ۵۳۰ عنوان کتاب ارائه شده که یک‌هزار و ۵۴۶ عنوان آن تازه‌منتشرشده است. همچنین بخش کتاب‌های کودک شامل ۴۲ هزار و ۲۰۵ عنوان می‌شود که سه‌هزار و ۴۲ عنوان آن در سال جاری میلادی، انتشار یافته‌اند.

در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت، ۱۹ کشور عربی و ۱۵ کشور خارجی مشارکت دارند و ۳۲ شرکت‌کننده جدید نیز به جمع حاضران اضافه شده‌اند.

این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۲۰ هزار مترمربع برگزار می‌شود و غرفه‌های ناشران عربی، کویتی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ناشران خارجی را در کنار نهادهای دولتی، سازمان‌های منطقه‌ای و انجمن‌های عام‌المنفعه در خود جای داده است.

خلیفه الوقیان؛ چهره فرهنگی دوره چهل‌ونهم

نمایشگاه امسال کتاب کویت از «خلیفه الوقیان» ادیب و شاعر کویتی به‌عنوان شخصیت ویژه دوره چهل‌ونهم تجلیل می‌کند. این انتخاب در تقدیر از کارنامه ادبی و فکری او و نقش‌آفرینی‌اش در جنبش فرهنگی کویت و جهان عرب صورت گرفته است.

در چارچوب برنامه‌های نمایشگاه، نشستی با عنوان «خلیفه الوقیان از نگاه معاصرانش» برگزار می‌شود که «طلال الرمیضی»، «ابراهیم الخالدی» و «یوسف البدر» در آن حضور خواهند داشت. شرکت‌کنندگان در این نشست، ابعاد مختلف تجربه ادبی و فرهنگی خلیفه الوقیان را بررسی می‌کنند.

برگزاری بیش از ۶۰ برنامه فرهنگی

بیش از ۶۰ برنامه فرهنگی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کویت، برگزار می‌شود که نشست‌های فکری، شب‌های شعر، کارگاه‌های آموزشی، دیدارهای فرهنگی و برنامه‌های ویژه کودکان، نوجوانان و افراد دارای معلولیت را شامل می‌شود.

از جمله برنامه‌ها، سخنرانی‌ با عنوان «فرهنگ در کویت» است که «محمد الرمیحی»، «یعقوب الکندری» و «باقر النجار» در آن حضور دارند و «میسون ابوبکر» مدیریت آن را بر عهده خواهد داشت.

همچنین «طلال المغربی» سخنرانی‌ با عنوان «مسیر نیم‌قرنی شورای ملی فرهنگ، هنر و ادبیات» ارائه خواهد کرد.

بررسی ادبیات داستانی خلیج فارس و جهان عرب

در حوزه ادبیات داستانی نیز این دوره میزبان نشستی با عنوان «رمان خلیجی؛ نگاهی کلی» و جلسه‌ای با عنوان «از سند تا رمان؛ وقتی تاریخ به ادبیات تبدیل می‌شود» خواهد بود.

نشست دیگری نیز به موضوع «رمان الجزایری؛ از بنیان‌گذاری تا تثبیت جایگاه» اختصاص دارد که به بررسی روند شکل‌گیری و تحول ادبیات داستانی الجزایر می‌پردازد.

حضور منطقه‌ای و بین‌المللی در برنامه‌های نمایشگاه کویت

نمایشگاه کتاب کویت نشستی را نیز به روابط کویت و امارات اختصاص داده است. این نشست با عنوان «روابط کویت و امارات از منظر تاریخی و نقش آن در توسعه آموزش و حمایت از مسیر شکل‌گیری اتحاد امارات، ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۱» برگزار می‌شود.

همچنین شعر سنتی کویت و پیوندهای میان ادبیات کویتی و ادبیات فرانسه از دیگر موضوعاتی است که در قالب نشست‌هایی با حضور پژوهشگران و نویسندگانی از کویت و کشورهای دیگر بررسی خواهد شد.

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