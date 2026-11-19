به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـآژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، اعلام کرد پس از بحران نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ تأسیس شد، بحران انرژی ناشی از جنگ با ایران «اثراتی ماندگار» بر بخش انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.

در این گزارش آمده است: کشورهایی که مصرف انرژی بالایی دارند، از این پس امنیت و مقرون‌به‌صرفه بودن برق را در اولویت قرار خواهند داد.

این مسئله به‌ویژه در کشورهای آسیایی برخوردار از ذخایر زغال‌سنگ اهمیت دارد؛ کشورهایی که پس از آنکه جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، مسیر انتقال انرژی را مختل کرد، ناچار شدند برای مدیریت بحران انرژی به اقدامات اضطراری روی بیاورند. حدود یک‌پنجم نفتی که در جهان تجارت می‌شود، معمولاً از این گذرگاه باریک دریایی عبور می‌کند.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، گفت: این گزارش «فراتر از آشفتگی‌های کنونی را بررسی می‌کند تا طیف سناریوهای احتمالی آینده انرژی جهان را در پی تحولات امروز ترسیم کند».

او افزود: جنگ با ایران «شوک بزرگی به کل نظام انرژی وارد کرده است» و هشدار داد: «هرچه این بحران طولانی‌تر شود، آثار آن عمیق‌تر خواهد شد.»

بیرول تأکید کرد: «هیچ مسیر قابل اتکایی برای بازگشت نظام انرژی جهان به شرایط پیش از این بحران نمی‌بینم.»

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