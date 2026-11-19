به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از پیشروی نیروهای مسلح یمن و کنترل کامل تنگه راهبردی باب‌المندب، تحرکات در آن‌سوی دریای سرخ یعنی شاخ آفریقا و مقابل یمن افزایش یافته است. در حال حاضر، محور رژیم صهیونیستی - امارات با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا در حال اتحادسازی در این منطقه راهبردی هستند که این اقدامات را می‌توان در سه تصمیم مهم ارزیابی کرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

اقدام نخست، تجزیه سومالی با به رسمیت شناختن منطقه خودمختار سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی است. تل‌آویو با این تصمیم اهداف مختلفی مانند نفوذ در دریای سرخ، مقابله با نفوذ ترکیه و ایران در شاخ آفریقا و کنترل عناصر کمیاب سومالی‌لند را دنبال می‌کند. اما به باور بسیاری از کارشناسان مهمترین هدف آن ایجاد پایگاه نظامی در این منطقه برای هدف‌گرفتن نیروهای مسلح یمن است.

حملات نیروهای مسلح یمن به بنادر رژیم صهیونیستی و ممنوعیت عبور کشتی‌های آن در راستای دفاع از مردم غزه، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد این رژیم داشته است، بطوریکه بندر مهم «ایلات» را عملا به تعطیلی کشانده است. از همین روی، تل‌آویو به دنبال نفوذ در ورودی دریای سرخ با ایجاد پایگاه نظامی در سومالی‌لند است.

امارات نیز به عنوان بازوی اقتصادی این محور به دنبال سرمایه‌گذاری در بندر راهبردی «بربرا» سومالی‌لند است تا علاوه بر تقویت جایگاه خود در رقابت با عربستان، نقش خود در دریای سرخ را پررنگ کند.

اقدام راهبردی دوم، تشکیل مثلث رژیم صهیونیستی - امارات - اتیوپی است. به انگیزه‌های تل‌آویو و ابوظبی در شاخ آفریقا اشاره شد، اما این امر با تقویت روابط با اتیوپی می‌تواند تاثیرگذار بالایی داشته باشد، به ویژه که این کشور نیز اهداف اقتصادی و سیاسی همسو با دو رژیم پیش‌گفته دارد. اتیوپی به دلیل عدم دسترسی به بنادر دریای سرخ در رسیدن به اهداف اقتصادی خود با چالش جدی مواجه بوده و حتی تهدید به تصاحب بندر اریتره نیز کرده است. در این راستا و در سال گذشته، پیشنهاد به رسمیت شناختن استقلال سومالی‌لند در ازای دسترسی به بندر بربرا مطرح شد که به دلیل واکنش کشورهای منطقه فعلا متوقف شده است. در واقع، اتیوپی با همکاری رژیم صهیونیستی و امارات به دنبال این جاه‌طلبی و نیز یارگیری در برابر مصر است که به دلیل ساخت سد رنسانس تا آستانه درگیری نظامی نیز رفته است.

اقدام راهبردی سوم، مربوط به ایالات متحده آمریکا و لغو تحریم‌های اریتره است. این کشور نیز به دلیل نزدیکی جغرافیایی به یمن از اهمیت راهبردی برای واشنگتن برخوردار است. اریتره در دهه‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های غرب قرار گرفته و به «کره شمالی آفریقا» نیز معروف شده است. اما تحولات اخیر یمن باعث شد تا دولت ترامپ برای جذب این کشور مهم به دنبال امتیاز دادن به آن از طریق لغو تحریم‌ها باشد

به‌طوری‌که اخیرا دولت ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های اعمال‌شده علیه نیروهای دفاعی اریتره، حزب حاکم این کشور و چندین نهاد و مقام دیگر اریتره را که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن وضع شده بودند، لغو کرده است. این تحریم‌ها در پی دخالت اریتره در جنگ «تیگرای» در کشور همسایه، اتیوپی، اعمال شده بودند.

زمان‌بندی این تصمیم قابل توجه است. اریتره در کرانه دریای سرخ، در مقابل عربستان سعودی و یمن واقع شده و دارای بندرهای راهبردی مانند «عصب» است. اما با تشدید جنگ در یمن و افزایش نفوذ نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ به نظر می‌رسد واشنگتن علاقه‌مند به بهبود روابط با اریتره است.

در مجموع، این سه مورد نشان می‌دهد که محور «ایالات متحده آمریکا - رژیم صهیونیستی - امارات» حساب ویژه‌ای روی شاخ آفریقا برای غلبه بر پیشروی نیروهای مسلح یمن باز کرده‌ است، زیرا کنترل آب‌راه‌های حیاتی مانند تنگه هرمز و باب‌المندب، دست محور مقاومت در نظم چندقطبی جهانی را تقویت خواهد کرد.

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