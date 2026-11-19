به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - هم‌زمان با هفته بسیج، جمعی از فرماندهان لشکر عملیاتی حضرت علی بن ابی‌طالب(ع) قم با حضور در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور(ره)، با آیت‌الله تحریری دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، آیت‌الله تحریری ضمن خیرمقدم و تبریک هفته بسیج، به تبیین جایگاه و اهمیت مرزبانی در عرصه‌های مختلف فکری، فرهنگی و نظامی پرداخت و بر ضرورت حفظ و تقویت روحیه تعهد، مسئولیت‌پذیری، اخلاص و خدمتگزاری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به معارف دینی و بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، بخش‌هایی از دعای بیست‌وهفتم صحیفه سجادیه را شرح داد و به تبیین مفاهیم تربیتی و معنوی این دعا پرداخت.

در پایان این دیدار، از خانواده‌های شهدای جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

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