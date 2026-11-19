به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها، فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد»، مرکز مالی شهر «ریاض»، پایگاه «خمیس‌مشیط» و شرکت پتروشیمی «الصدف» در شهر «جُبیل» واقع در منطقه شرقی عربستان سعودی را هدف قرار داده‌اند.

چهار عملیات یمن علیه اهداف سعودی

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که این چهار عملیات در واکنش به تجاوز وحشیانه عربستان به یمن و کشتارهای عربستان علیه مردم یمن و اموال و زیرساخت‌های آنان بدون هیچ‌گونه تمایزی، انجام شده است.

او افزود: آخرین مورد از این حملات، هدف قرار دادن غیرنظامیان یمنی سوار بر یک قایق در ساحل نطقه «رأس‌العاره» بود که ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشت و بیشتر قربانیان آن، زنان و کودکان بوده‌اند.

اصابت مستقیم و وارد آمدن خسارت سنگین

سرتیپ یحیی سریع ادامه داد: حملات انجام‌شده دقیق و مستقیم بوده و خسارت‌های زیادی به اهداف مورد نظر وارد کرده است.

او تأکید کرد: این مراکز تا زمانی که «شمن سعودی به اقدامات خود علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در یمن ادامه دهد، همچنان در فهرست اهداف نیروهای مسلح این کشور باقی خواهند ماند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت: به دفاع از کشور و مردممان ادامه خواهیم داد و به دشمن جنایتکار سعودی درس‌هایی خواهیم داد که هرگز فراموش نخواهد کرد تا به مجازات عادلانه خود برسد و بهای جنایت‌هایش علیه مردم ما را بپردازد.

هشدار به سرمایه‌گذاران برای ترک عربستان

سرتیپ یحیی سریع بار دیگر از تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه خواست که فوراً، عربستان سعودی را ترک کنند و به کشورهای امن بروند.

او تاکید کرد که عربستان امن نیست و تنها مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره از این وضعیت مستثنا هستند.

تهدید به ادامه حملات و تشدید تقابل

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان خاطرنشان کرد: عملیات نظامی ویژه خود را در عمق خاک عربستان ادامه خواهیم داد و معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش را برقرار خواهیم کرد. همچنین تجمعات نیروهای وابسته به دشمن سعودی و افسران آن را هدف قرار خواهیم داد تا تجاوز، متوقف و محاصره کشور عزیزمان پایان یابد.

خسارت به برج‌های مرکز مالی شهر ریاض

نیروهای مسلح یمن دیروز پنج‌شنبه، بلندترین آسمان‌خراش شهر ریاض را که مقر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در آن قرار دارد، هدف قرار داده بودند.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از سازمان دفاع مدنی این کشور گزارش داد که یکی از برج‌های مرکز مالی شهر ریاض هدف حمله قرار گرفته و این حادثه خسارت‌های مادی به چند طبقه از این برج و همچنین بناهای مجاور آن، وارد کرده است.

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