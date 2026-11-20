به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری در پیامی خطاب به مردم لبنان، با اشاره به وضعیت جنوب این کشور تصریح کرد که این منطقه هرگز نباید به منطقه حائل برای هیچ طرفی تبدیل شود و تنها به مردم لبنان تعلق دارد.

وی آزادسازی سرزمین‌های اشغالی با استفاده از تمام ابزارهای مجاز در قوانین بین‌المللی را یک وظیفه ملی دانست و هشدار داد که چشم‌پوشی از این مسئولیت یا صرف‌نظر کردن از مؤلفه‌های قدرت لبنان، به معنای خدشه‌دار کردن حاکمیت و استقلال این کشور است.

رئیس پارلمان لبنان همچنین ارتش این کشور را رکن اساسی حفظ استقلال و حاکمیت ملی دانست و خواستار تأمین امکانات لازم برای انجام مأموریت‌های آن شد. وی با انتقاد از حملات و اظهاراتی که به گفته او نقش ارتش را زیر سؤال می‌برند، به جان‌باختن و مجروح شدن شماری از نظامیان لبنانی در حملات اسرائیل اشاره کرد.

بری در ادامه، بازگشت آبرومندانه ساکنان به روستاها و شهرهای خود، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و آزادی اسرا را از دیگر وظایف ملی لبنان برشمرد و بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد.

وی در پایان پیام خود، از مردم لبنان، نیروهای مقاومت، خانواده شهدا و مجروحان، ساکنان روستاهای مرزی، ارتش و نیروهای امنیتی لبنان و نیروهای یونیفل قدردانی کرد و بار دیگر تأکید کرد که جنوب لبنان منطقه حائل نخواهد بود و با آزادسازی آن، استقلال و حاکمیت این کشور تکمیل خواهد شد.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸